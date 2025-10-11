 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В УМВД подтвердили выход на свободу ижевского маньяка

Юрий Артамонов
Юрий Артамонов (Фото: из материалов уголовного дела)

Маньяк Юрий Артамонов, известный как «ижевский Раскольников», действительно вышел на свободу после второго срока в колонии и регулярно отмечается в полиции. Об этом рассказали РБК в МВД по Удмуртии.

«Указанный гражданин исправно посещает отдел полиции», — сообщили в ведомстве.

По данным «Ъ-Удмуртия», которые изданию предоставили в региональном УФСИН, «ижевского Раскольникова» во второй раз освободили еще в 2024 году. Телеграм-канал Shot писал, что он пробыл в заключении в общей сложности 25 лет и один месяц, а теперь «живет на улице».

Как сообщает Izhlife, Артамонова обвинили в шести убийствах и пяти покушениях на убийство. Его жертвами в 1990-х годах становились одинокие пожилые женщины. Shot пишет, что на счету маньяка пять доказанных убийств и четыре покушения.

Преступник проникал в квартиры под видом работника коммунальных служб. Получив под предлогом просьбы о стакане воды доступ в жилище, он дожидался момента, когда жертва отворачивалась, после чего наносил удары топором из укрытия. После совершения преступления Артамонов похищал деньги и ценные вещи и скрывался.

Убившему в молодости 11 женщин алтайскому маньяку суд дал 25 лет
Общество
Фото:Прокуратура Алтайского края

За серию убийств на тот момент 22-летнего Артамонова приговорили к пожизненному сроку в 1997 году. Позже он попал под амнистию, срок был заменен на 25 лет колонии строгого режима.

Маньяк вышел на свободу по УДО в 2017 году. Однако, по данным Shot, позже Артамонов снова попал в колонию за мелкие кражи и грабежи: он похитил велосипед с одного из участков, а также 1 тыс. руб, незаконно проникнув в одну из квартир.

