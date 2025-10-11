 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Три аэропорта России возобновили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Волгограда, Казани и Нижнекамска (Бегишево) сняли ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал он в своем телеграм-канале в 06:54 мск.

Во время действия мер, два самолета, летевших в Казань, а также один, следовавший в Нижнекамск, были перенаправлены на запасные аэродромы.

Политика

О введении мер в аэропорту Волгограда Кореняко сообщил накануне, 10 октября, в 21:10 мск. В воздушных хабах Казани и Нижнекамска ограничения ввели ночью, в 2:53 и 3:47, соответственно.

В Волгоградской области до раннего утра 11 октября действовала беспилотная опасность, в Татарстане тревога действует на момент публикации, следует из данных приложения МЧС.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Авторы
Теги
Софья Полковникова
аэропорты Волгоград Казань
