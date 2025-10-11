Три аэропорта России возобновили полеты

В аэропортах Волгограда, Казани и Нижнекамска (Бегишево) сняли ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал он в своем телеграм-канале в 06:54 мск.

Во время действия мер, два самолета, летевших в Казань, а также один, следовавший в Нижнекамск, были перенаправлены на запасные аэродромы.

О введении мер в аэропорту Волгограда Кореняко сообщил накануне, 10 октября, в 21:10 мск. В воздушных хабах Казани и Нижнекамска ограничения ввели ночью, в 2:53 и 3:47, соответственно.

В Волгоградской области до раннего утра 11 октября действовала беспилотная опасность, в Татарстане тревога действует на момент публикации, следует из данных приложения МЧС.