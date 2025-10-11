 Перейти к основному контенту
Захарова отвергла обвинения в нарушении Россией олимпийского перемирия

Захарова: спикер МИД Украины перепутал все факты об олимпийском перемирии
Сюжет
Военная операция на Украине

Представитель МИД Украины Георгий Тихий, обвинивший Россию в нарушении олимпийского перемирия, все перепутал. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Она напомнила, что международная комиссия ЕС в 2009 году признала Грузию, а не Россию, виновной в начале конфликта в 2008 году, тем самым возложив ответственность за срыв перемирия на руководство Михаила Саакашвили.

«Что касается «вторжения России на Украину во время олимпийского перемирия», то, видимо, у него [у Тихого] вообще все в голове перепуталось», — заявила Захарова.

Дипломат также отметила, что обвинения Украины в адрес России по поводу вторжения во время олимпийских игр лишены фактической основы.

Киев заявил о готовности к олимпийскому перемирию на время Игр-2026
Политика
Фото:Cameron Spencer / Getty Images

Ранее глава итальянского МИДа заявил, что Италия предложит ООН объявить олимпийское перемирие на время проведения предстоящей зимней Олимпиады. Тихий заявил, что Украина поддерживает идею.

Древнегреческая традиция «экехерия», или олимпийское перемирие, появилась в VIII веке до н.э. и служила священному принципу Олимпийских игр. В 1992 году Международный олимпийский комитет (МОК) возродил эту традицию.

МОК в сентябре разрешил российским спортсменам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже: они должны пройти отбор и получить допуск от специальной комиссии.

