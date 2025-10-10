 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Еще один российский аэропорт приостановил полеты

Аэропорт Саратова приостановил полеты
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Аэропорт Саратова (Гагарин) ввел временные ограничения на полеты, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Меры ввели в 22:15 мск.

За ночь над Россией сбили 19 беспилотников
Политика
Фото:Минобороны России

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Примерно за час до этого для полетов временно закрыли аэропорт Волгограда — ограничения ввели в 21:10 мск. Саратовская область граничит с Волгоградской на юге.

В ночь на 9 октября глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал об отражении в регионе атаки украинских беспилотников.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Плугина Ирина
Саратов аэропорты ограничения Росавиация
