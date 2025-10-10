Еще один российский аэропорт приостановил полеты
Аэропорт Саратова (Гагарин) ввел временные ограничения на полеты, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Меры ввели в 22:15 мск.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
Примерно за час до этого для полетов временно закрыли аэропорт Волгограда — ограничения ввели в 21:10 мск. Саратовская область граничит с Волгоградской на юге.
В ночь на 9 октября глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал об отражении в регионе атаки украинских беспилотников.
