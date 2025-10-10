Еще один российский аэропорт приостановил полеты

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Аэропорт Саратова (Гагарин) ввел временные ограничения на полеты, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Меры ввели в 22:15 мск.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Примерно за час до этого для полетов временно закрыли аэропорт Волгограда — ограничения ввели в 21:10 мск. Саратовская область граничит с Волгоградской на юге.

В ночь на 9 октября глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал об отражении в регионе атаки украинских беспилотников.