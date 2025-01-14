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Военная операция на Украине ,  
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Суд в России заочно осудил гражданина Латвии за наемничество на Украине

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Военная операция на Украине
Волмарс&nbsp;Улдис
Волмарс Улдис (Фото: СК России)

Гражданин Латвии Волмарс Улдис был заочно признан виновным в участии в вооруженном конфликте на стороне Украины, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что в 2022 году Волмарс вступил в военизированное формирование «Интернациональный легион территориальной обороны Украины», прошел военную подготовку, был обеспечен оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. С марта по август 2022 года, за денежное вознаграждение, он участвовал в боевых действиях против силовых структур Донецкой и Луганской народных республик и военнослужащих Вооруженных сил России, выполняя приказы командиров.

По приговору суда Волмарсу было заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Он был признан виновным по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса — участие наемника в вооруженном конфликте, максимальное наказание 15 лет лишения свободы. Латвийца объявили в международный розыск, сообщили в СК.

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Фото:Юрий Машков / ТАСС

CК периодически сообщает об уголовных делах в отношении наемников на службе у украинской армии. В декабре 2024 года ведомство сообщило о деле против наемника из Норвегии Аслана Очерхаджиева. По версии следствия, Очерхаджиев участвовал во вторжении в Курскую область в августе 2024 года. После вторжения он и другие наемники, «преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, совершали преступления против мирного населения», говорится в публикации ведомства.

О создании интернационального легиона территориальной обороны украинский президент Владимир Зеленский объявил через несколько дней после начала специальной военной операции, это было сделано для привлечения добровольцев из-за рубежа.

В Минобороны России заявляли, что в боевых действиях на стороне ВСУ участвуют наемники из ряда западных стран: США, Великобритании, Польши, Канады и других. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, привлечение Украиной наемников не сможет изменить ход военной операции.

10 декабря за участие в конфликте на Украине и вторжение в Курскую область суд заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Новой Зеландии Джордана О'Брайана. Его объявили в международный розыск.

16 декабря российский дипломат Юлия Жданова сообщила, что Россия ликвидировала около 6,5 тыс. из 15 тыс. прибывших на Украину иностранных наемников. По ее словам, на Украину с целью выступить на стороне ВСУ приехали военные из 110 стран. Большинство мужчин — граждане Польши, США и Грузии.

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