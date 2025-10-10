В Петербурге с 15 октября изменятся тарифы на платную парковку

Фото: Валентин Антонов / ТАСС

С 15 октября 2025 года в Санкт-Петербурге начнет действовать новая система оплаты парковки, основанная на дифференцированном ценообразовании, сообщили в Городском центре управления парковками. В учреждении отметили, что новая методика устанавливает прямую зависимость между стоимостью парковочного места и уровнем его востребованности.

Для определения размера платы в зависимости от зоны действия парковки будет применяться один из четырех коэффициентов загрузки (КЗ): КЗ 1 будет действовать при уровне загрузки менее 50%;

КЗ 2 — при 50–70%;

КЗ 3 — при 70–85%;

КЗ 4 — при загрузке свыше 85%.

Новые правила касаются таких административных районов, как Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский.

На данный момент система платных парковок в городе охватывает 822 улицы, разделенные на 22 зоны.

«В соответствии с уровнем загрузки плата за пользование составит: для категории А и М — от 50 до 180 руб./час; для категории В — от 100 до 360 руб./час; для иных категорий — от 200 до 720 руб./час», — пояснили в центре.

От уровня загрузки будет зависеть и размер поминутной оплаты после первого часа стоянки. Так, со второго часа стоимость минуты для категорий А и М составит от 0,83 до 3 руб., для категории В — от 1,67 до 6 руб., а для иных категорий — от 3,33 до 12 руб.

Для жителей домов в парковочной зоне стоимость разрешений останется на минимально возможном уровне — 2640 руб. в год в случае с самой распространенной категорией B. Все ранее оформленные разрешения продолжат действовать на прежних условиях до окончания их срока. Льготники смогут пользоваться парковкой бесплатно.

«Время пользования тоже не изменилось — с 8:00 до 20:00 ежедневно, с 20:01 до 07:59 парковка бесплатна для всех», — рассказали в центре.

Городские власти рассчитывают, что система дифференцированных тарифов приведет к более рациональному распределению транспортных потоков в центре Петербурга и разгрузит от большого количества машин самые оживленные улицы. Также, по словам чиновникам, вырастет оборачиваемость машино-мест и станет меньше «блуждающего трафика» — машин, которые находятся в поисках свободного места.

Кроме того, положительный эффект должны ощутить жители из зон платной парковки, так как им станет проще найти стоянку в непосредственной близости от своего дома.

До сих пор в Петербурге стоимость платной парковки была связана с типом транспортного средства. По этим правилам первый час оплачивается полностью, со второго возможна поминутная оплата — от 0,65 руб./мин. (мотоциклы) до 3,3 руб./мин. (для прочих ТС). Оплатить парковку необходимо в течение 15 минут после остановки.