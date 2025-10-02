Количество платных парковок в Подмосковье вырастет в семь раз

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Количество платных мест для парковки в Московской области планируют увеличить до 30 тыс. в 2026 году, сообщил в интервью изданию «Москва Онлайн» региональный министр транспорта Марат Сибатулин.

«Мы планируем к концу [2025] года увеличить охват платных парковок до 10 тысяч мест. В следующему [2026] году предварительно это 30 тысяч мест», — сказал министр.

Сейчас в 23 городах Московской области насчитывается 3800 платных парковочных мест.

Чиновник отметил, что платные парковочные места необходимы для ликвидации хаотичной парковки и возможности жителей Подмосковья в любое время приезжать к точке назначения и спокойно там парковаться.

Также, по словам Сибатулина, увеличение количества платных парковочных мест повлияет на пропускную способность улиц, поскольку освободит их от брошенных машин и припаркованного коммерческого транспорта.

Платные парковочные места появились в Московской области 1 ноября 2024 года.

Первыми платными парковками Подмосковья стали места у Дома правительства Московской области и Московского областного суда в Красногорске; на улицах Ленина и Дзержинского, а также на Ашхабадской в Реутове; на улице Заводской и Советской, а также в Советском проезде в Видном и на улице Железнодорожной в Королеве.

В региональном минтрансе отметили, что все средства, полученные с платных парковок, идут в бюджет администраций городских округов для проведения работ по благоустройству, ремонту и содержанию территорий.