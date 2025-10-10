 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Жителей Бурятии призвали не есть сурков из-за риска заражения чумой

Монгольский&nbsp;сурок&nbsp;(тарбаган)
Монгольский сурок (тарбаган) (Фото: Stéphane Magnenat / Wikipedia)

Жителям Бурятии запретили употреблять в пищу монгольских сурков (тарбаганов) из-за риска заражения бубонной чумой, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Бурприроднадзора.

«Внимание! Не принимаем в пищу сурков (тарбаганов)!» — призвали в ведомстве.

Решение было принято в связи с тем, что в сентябре в граничащей с Бурятией Монголии выявили 13 случаев заражения бубонной чумой, включая один летальный исход.

Представители Бурприроднадзора также отметили высокую вероятность переноса бубонной чумы на территорию России из-за естественной миграции сурков данного вида.

В ведомстве порекомендовали не употреблять в пищу мясо и внутренности сурков, не прикасаться к больным или мертвым животным, не разбивать лагерь вблизи мест их обитания и носить закрытую обувь.

Бубонная чума — опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Yersinia pestis, которая живет в организмах грызунов и обитающих на них блох. От животного к человеку инфекция передается через блошиные укусы и физический контакт.

Среди симптомов заболевания — высокая температура, озноб, болезненные ощущения в лимфатических узлах, одышка с кашлем и отхождение мокроты с кровью. При их обнаружении необходимо сразу же обратиться к врачу, подчеркнули в ведомстве.

В Конго произошла вспышка бубонной и легочной чумы
Общество
Фото:T.J. Kirkpatrick / Zuma / Global Look Press

Летом 2024 года Роспотребнадзор заявил, что риски распространения чумы в России исключены.

В ведомстве отметили, что в целях профилактики завоза чумы в Россию Роспотребнадзор сотрудничает с Казахстаном, Китаем, Киргизией, Монголией, Узбекистаном и Таджикистаном.

Также в ведомстве подчеркнули, что в России за последнее десятилетие не зафиксировали ни одного случая этой опасной болезни у человека.

В июне 2023 года в нескольких регионах Монголии, в том числе на границе с Россией и Китаем, зафиксировали 137 природных очагов чумы.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Бурятия чума Монголия болезнь заражение
Материалы по теме
Роспотребнадзор исключил риски завоза чумы в Россию
Общество
На Украине нашли зараженные африканской чумой свиные туши
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила риски распространения чумы в России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Збруев призвал не распространять слухи о его здоровье Общество, 18:05
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Соперник Бетербиева сообщил об отмене боя с российским боксером Спорт, 17:55
Ушаков сообщил об уступках России в ходе саммита на Аляске Политика, 17:52
Новый максимум биткоина и позиция ЦБ. События недели на крипторынке Крипто, 17:49
Жителей Бурятии призвали не есть сурков из-за риска заражения чумой Общество, 17:46
В Минтрансе проведут изменения в составе замминистров Политика, 17:45
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Умер солист рок-группы The Moody Blues Джон Лодж Общество, 17:45
ЦБ сохранил официальный курс доллара на выходные и 13 октября ниже ₽82 Инвестиции, 17:40
На юге Москвы рухнули строительные леса с рабочими Общество, 17:37
Палестинцы начали возвращаться в свои дома после прекращения огня. Видео Политика, 17:34
К поискам семьи Усольцевых в тайге привлекли параплан и дроны Общество, 17:29
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
СК раскрыл результат медэкспертизы уфимца, выбросившего дочь из окна Общество, 17:27