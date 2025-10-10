Жителей Бурятии призвали не есть сурков из-за риска заражения чумой

Монгольский сурок (тарбаган) (Фото: Stéphane Magnenat / Wikipedia)

Жителям Бурятии запретили употреблять в пищу монгольских сурков (тарбаганов) из-за риска заражения бубонной чумой, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Бурприроднадзора.

«Внимание! Не принимаем в пищу сурков (тарбаганов)!» — призвали в ведомстве.

Решение было принято в связи с тем, что в сентябре в граничащей с Бурятией Монголии выявили 13 случаев заражения бубонной чумой, включая один летальный исход.

Представители Бурприроднадзора также отметили высокую вероятность переноса бубонной чумы на территорию России из-за естественной миграции сурков данного вида.

В ведомстве порекомендовали не употреблять в пищу мясо и внутренности сурков, не прикасаться к больным или мертвым животным, не разбивать лагерь вблизи мест их обитания и носить закрытую обувь.

Бубонная чума — опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Yersinia pestis, которая живет в организмах грызунов и обитающих на них блох. От животного к человеку инфекция передается через блошиные укусы и физический контакт.

Среди симптомов заболевания — высокая температура, озноб, болезненные ощущения в лимфатических узлах, одышка с кашлем и отхождение мокроты с кровью. При их обнаружении необходимо сразу же обратиться к врачу, подчеркнули в ведомстве.

Летом 2024 года Роспотребнадзор заявил, что риски распространения чумы в России исключены.

В ведомстве отметили, что в целях профилактики завоза чумы в Россию Роспотребнадзор сотрудничает с Казахстаном, Китаем, Киргизией, Монголией, Узбекистаном и Таджикистаном.

Также в ведомстве подчеркнули, что в России за последнее десятилетие не зафиксировали ни одного случая этой опасной болезни у человека.

В июне 2023 года в нескольких регионах Монголии, в том числе на границе с Россией и Китаем, зафиксировали 137 природных очагов чумы.