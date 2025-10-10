В Турции оштрафовали Adidas за ограничение скидок в местных магазинах

Фото: Ralph Orlowski / Getty Images

Турецкий антимонопольный регулятор «Совет по конкуренции» оштрафовал компанию Adidas на 402 млн лир (более $96 млн) за вмешательство в ценовую политику своих дистрибьюторов, пишет Hürriyet со ссылкой на заявление ведомства.

В ходе антимонопольного расследования было установлено, что Adidas навязывал магазинам условия предоставления скидок на его товары. В частности, производитель не только устанавливал магазинам размер и время снижения цен, но и ограничивал в выборе товаров, которые можно было продавать дешевле. Регулятор решил, что такие действия ограничивают конкуренцию, особенно в сфере онлайн-ретейла.

В феврале 2025 года Adidas уже был оштрафован в Турции. Тогда Совет по конкуренции выписал штраф 550 тыс. лир ($15 тыс.) за нарушение правил оповещения потребителей о составе кроссовок. В частности, производитель не сообщил о наличии в них свиной кожи.

В июле Adidas стал одним из спонсоров профессиональных футбольных лиг Турции. Компания заключила с Турецкой федерацией футбола (TFF) соглашение на три сезона. Согласно контракту, турецкие футболисты обязались играть исключительно мячами Adidas.