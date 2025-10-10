Собянин показал проект парка на месте монорельса

Фото: mos_sobyanin / Telegram Фото: mos_sobyanin / Telegram Фото: mos_sobyanin / Telegram Фото: mos_sobyanin / Telegram Фото: mos_sobyanin / Telegram Фото: mos_sobyanin / Telegram Фото: mos_sobyanin / Telegram Фото: mos_sobyanin / Telegram

Первый в России парк на высоте, который появится на месте устаревшего столичного монорельса, откроется для посетителей в 2027 году. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Он опубликовал также изображения проекта будущего парка.

«Это будет первый в России круглогодичный прогулочный парк на высоте шести метров», — подчеркнул градоначальник. В рамках работ планируется окончательно демонтировать часть маршрута монорельса протяженностью 1 км от станции «Выставочный центр» до «Улицы Сергея Эйзенштейна»; благодаря этому откроется панорамный вид на главный вход ВДНХ. А остальная эстакада превратится в зеленое пространство с четырехкилометровой беговой дорожкой, кафе и выставочными залами.

«Создадим современное комфортное пространство для занятий спортом, семейного отдыха и встреч с друзьями», — заявил Собянин. При этом наследие монорельса, заверил он, будет оставлено: «Пять из шести станций сохраним и трансформируем в двухэтажные павильоны. Также в парке можно будет увидеть два состава монорельса», — добавил мэр.

«Новая пешеходная артерия города объединит в один маршрут парки ВДНХ, «Останкино», Ботанический сад и Тимирязевский парк и, конечно, откроет прекрасные виды на нашу любимую Москву», — сообщил градоначальник. Высотный парк свяжет пять районов — Останкинский, Алексеевский, Тимирязевский, Марфино и Бутырский, где проживают больше 300 тыс. человек. А посещать его смогут более 20 тыс. человек ежедневно.

О планах открыть парк на месте монорельса власти Москвы сообщили в июне, такое решение приняли по результатам голосования москвичей в проекте «Активный гражданин». Подобные парки есть в других мировых мегаполисах: это построенные на месте железнодорожных линий «Хай-Лайн» в Нью-Йорке и «Гудс-Лайн» в Сиднее, а также разбитый на месте бывшей автомобильной эстакады «Скайгарден» в Сеуле.

Монорельс появился в Москве 20 лет назад, однако так и не стал полноценной частью транспортной инфраструктуры города. В конце его существования им пользовались лишь около 2 тыс. человек в сутки, в основном это были гости города, — он стал туристическим объектом, притом не слишком популярным, поясняли в мэрии. Монорельс прекратил работу 28 июня, а накануне «попрощаться» с ним пришли десятки тысяч горожан.