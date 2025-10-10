Прокуратура вынесла предостережение мэру Липецка из-за аварийного жилья

Геннадий Анисимов и Роман Ченцов (Фото: Прокуратура Липецкой области)

Прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов объявил предостережение главе городской администрации Роману Ченцову о недопустимости нарушений при расселении аварийного жилья. Поводом стала критическая ситуация с домом № 1 на улице К. Шаталовой, который был признан аварийным еще в 2017 году, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В апреле 2025 года при проверке по обращению одной из жительниц дома № 1 прокуратура установила, что его состояние критически ухудшилось: появились новые трещины, конструкции подверглись значительному износу. В техническом заключении было указано, что несущие конструкции повреждены, не исключено, что здание может обрушиться. 16 сентября мэр Липецка установил в доме режим повышенной готовности.

В прокуратуре отметили, что состояние дома № 1 на улице К. Шаталовой не единственный пример. На сегодняшний день в Липецке насчитывается более 80 аварийных многоквартирных домов, которые создают постоянную угрозу для сотен горожан. При этом ни один из домов не включен в утвержденную региональным правительством программу переселения.

В пресс-службе добавили, что в ведомство регулярно поступают жалобы на бездействие муниципалитета в этом вопросе. С начала 2025 года в прокуратуру поступило более 20 жалоб на бездействие властей. Прокуратура взяла исполнение предостережения под особый контроль и потребовала от администрации Липецка немедленно исправить нарушения жилищного законодательства и законодательства о защите от ЧС.