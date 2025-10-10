Швеция решила нарастить финансирование ПВО для борьбы с дронами

Фото: Jonas Gratzer / Getty Images

Министр обороны Швеции Пол Юнсон заявил в X, что планирует усилить и ускорить наращивание потенциала по борьбе с беспилотниками в связи с недавним «ростом числа нарушений» в Скандинавии.

Согласно заявлению министерства обороны Швеции, инвестиции в вооруженные силы с 2026-го по 2028 год составят более 3,5 млрд крон ($367 млн), в том числе на системы ПВО и обнаружения для борьбы с вражескими беспилотниками.

Финансирование поможет сократить сроки поставок оружия примерно на восемь лет, следует из документа.

Швеция была одним из нескольких членов НАТО, направивших Дании помощь для борьбы с беспилотниками в преддверии встречи европейских лидеров высокого уровня в октябре.

«Недавние нарушения и шпионаж с помощью беспилотников в очередной раз напоминают, что угрозы с воздуха играют все большую роль в современной войне», — подчеркнул Юнсон.

Во второй половине сентября БПЛА были замечены в небе нескольких аэропортов Дании, в том числе Копенгагена. Был зафиксирован и пролет дронов над датскими военными объектами. Российская сторона отвергла подозрения в причастности к инцидентам. Посольство Россиии в Дании назвало их «инсценированной провокацией», направленной на эскалацию напряженности. Пролеты дронов были зафиксированы в канун двух крупных мероприятий, которые прошли в Копенгагене: 1 октября — неформальный саммит лидеров ЕС, на следующий день — саммит Европейского политического сообщества.