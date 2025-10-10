 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Силовики пришли с кувалдой в особняк экс-главы стройфирмы в Красноярске

СК опубликовал кадры обыска в особняке экс-главы стройфирмы Красноярска

Силовики пришли с кувалдой в особняк экс-главы стройфирмы в Красноярске
Video

Сотрудники силовых служб провели обыск в особняке бывшего генерального директора строительной компании, заподозренного в уклонении от уплаты налогов. Видео следственных действий опубликовало СУ СК России по Красноярскому краю.

На первых кадрах три бойца СОБРа выламывают двери дома при помощи кувалды. Также на видео запечатлены комнаты, автомобили BMW и Jaguar, пачки денег в разных валютах и часы, включая как минимум одну модель Burberry.

Следственные органы задержали бывшего генерального директора и его коллегу по подозрению в крупном налоговом мошенничестве. По версии следствия, с 2019 по 2022 год он организовал схему уклонения от уплаты налогов на сумму более 260 млн руб.

Экс-главу стройфирмы Красноярска заподозрили в уходе от ₽260 млн налогов
Общество
Фото:ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Фигурант создал фиктивные организации и оформлял поддельные документы — договоры, счета-фактуры и другие бумаги, которые имитировали финансово-хозяйственную деятельность. На основании этих документов компания незаконно занижала налоги на добавленную стоимость и налог на прибыль. Кроме того, 13 мая 2025 года подозреваемые изготовили фальшивые платежные поручения и перевели 10 млн руб. между счетами подконтрольных фирм за несуществующие услуги.

Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ по Красноярскому краю. В Следственном комитете имена фигурантов дела не назвали. NGS24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, писал, что один из подозреваемых — бывший депутат красноярского горсовета Разим Абасов, который ранее руководил компанией «Монолитстрой».

Ксения Потрошилина
особняк экономическое преступление СОБР обыски
