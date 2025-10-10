 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Экс-главу стройфирмы Красноярска заподозрили в уходе от ₽260 млн налогов

В Красноярске экс-главу стройфирмы заподозрили в уходе от 260 млн руб. налогов
Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Экс-гендиректора строительной компании из Красноярска и его партнера подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 260 млн руб. и подделывании распоряжений о переводе денежных средств. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета по Красноярскому краю.

По данным следствия, экономическое преступление было совершено в период с 2019 по 2022 год. Гендиректор строительной компании организовал схему уклонения от уплаты налогов через контракты с несуществующими фирмами. Через включение в налоговые декларации ложных сведений о вычетах и контрагентах он занизил НДС и налог на прибыль более чем на 260 млн руб.

Кроме того, 13 мая 2025 года обвиняемые изготовили поддельные платежные поручения и провели по ним 10 млн руб. между подконтрольными организациями за фиктивные услуги, добавили в СУ СК по Красноярскому краю.

Приставы взыскали с бизнесвумен в Подмосковье ₽11 млн налоговых долгов
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

В ведомстве уточнили, что подозреваемым вменяют ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов), а также ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса (изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

NGS24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что речь идет о бывшем депутате красноярского горсовета Разиме Абасове, который ранее руководил компанией «Монолитстрой». В Следственном комитете имена фигурантов дела не назвали, но опубликовали видео, на котором бойцы СОБРа с кувалдами и бензопилой заходят в частный дом. На записи запечатлены автомобили BMW и Jaguar в гараже, пачки денег в разных валютах и часы, включая как минимум одну модель Burberry.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
Красноярск уклонение от уплаты налогов гендиректор строительная компания Следственный комитет
Материалы по теме
Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов
Общество
Приставы взыскали с бизнесвумен в Подмосковье ₽11 млн налоговых долгов
Общество
Против блогера Subo завели дело об уклонении от уплаты налогов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Глава «Фаворит Моторс» спрогнозировал уход «серых гаражей» с авторынка Бизнес, 10:19
Три пути для «гаражного» бизнеса: как 2026 год изменит автосервисыПодписка на РБК, 10:18
Главу Совета судей Момотова госпитализировали Общество, 10:18
Переход на уплату НДС в 2026 году: риски и возможный конец мораторияПодписка на РБК, 10:12
Клуб РПЛ назначил нового главного тренера Спорт, 10:12
Максим Шабанов забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ Спорт, 10:04
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 10:03
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Директора «Sputnik Азербайджан» отпустили из-под ареста в Баку Политика, 10:00
Силовики пришли с кувалдой в особняк экс-главы стройфирмы в Красноярске Общество, 09:55
Синоптик оценил прогноз Миллера об аномально холодной зиме Общество, 09:50
Капризов оформил ассистентский хет-трик после рекордного контракта Спорт, 09:48
Как сертифицировать свои товары в Китае с декабря 2025 годаПодписка на РБК, 09:45
Россиянин забросил четыре шайбы за два дня и стал лучшим снайпером НХЛ Спорт, 09:43
Путин прибыл во Дворец нации в Душанбе для участия в саммите СНГ Политика, 09:42