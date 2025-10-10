Экс-главу стройфирмы Красноярска заподозрили в уходе от ₽260 млн налогов

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Экс-гендиректора строительной компании из Красноярска и его партнера подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 260 млн руб. и подделывании распоряжений о переводе денежных средств. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета по Красноярскому краю.

По данным следствия, экономическое преступление было совершено в период с 2019 по 2022 год. Гендиректор строительной компании организовал схему уклонения от уплаты налогов через контракты с несуществующими фирмами. Через включение в налоговые декларации ложных сведений о вычетах и контрагентах он занизил НДС и налог на прибыль более чем на 260 млн руб.

Кроме того, 13 мая 2025 года обвиняемые изготовили поддельные платежные поручения и провели по ним 10 млн руб. между подконтрольными организациями за фиктивные услуги, добавили в СУ СК по Красноярскому краю.

В ведомстве уточнили, что подозреваемым вменяют ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов), а также ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса (изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

NGS24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что речь идет о бывшем депутате красноярского горсовета Разиме Абасове, который ранее руководил компанией «Монолитстрой». В Следственном комитете имена фигурантов дела не назвали, но опубликовали видео, на котором бойцы СОБРа с кувалдами и бензопилой заходят в частный дом. На записи запечатлены автомобили BMW и Jaguar в гараже, пачки денег в разных валютах и часы, включая как минимум одну модель Burberry.