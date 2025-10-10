Киев призвал жителей Запорожья ограничить потребление газа после взрывов

Фото: Koldunov / Shutterstock

Жителей подконтрольной Киеву части Запорожской области призвали сократить потребление газа после повреждения газовых объектов, сообщили в компании «Запорожгаз».

«Пожалуйста, минимально используйте газовые приборы до завершения аварийных работ. Это необходимо, чтобы стабилизировать давление в сети и избежать отключений», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале компании.

Глава областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о нескольких взрывах на территории региона и подтвердил информацию о повреждении объектов газовой инфраструктуры.

Помимо этого, часть Киева осталась без электроснабжения на фоне взрывов и работы ПВО. Украинские издания, в том числе «Страна.ua», писали, что взрывы звучали в районе ТЭЦ-6. Звуки взрывов были также слышны в Днепре.

В эту же ночь над Россией перехватили 23 беспилотника.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.