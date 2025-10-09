Украинская армия для «снижения темпов наступления российской заминировала ответвление аммиакопровода «Тольятти — Одесса» в 2,5 км восточнее населенного пункта Русин Яр в ДНР, сообщило Минобороны России.

«При отступлении подразделений ВСУ из данного района около 13:05 9 октября 2025 года указанный трубопровод был подорван, что привело к выбросу остатков аммиака через его поврежденный участок», — сказано в сообщении.

Среди военных России никто не пострадал.

Аммиакопровод идет от предприятия «Тольяттиазот» в Самарской области в порт Одессы, использовался Россией как экспортный. По территории ДНР проходит ответвление в сторону Горловки, построенное к заводу удобрений «Стирол».

Трубопровод был построен в конце 1970-х — начале 1980-х. Ветка в сторону Горловки не использовалась с 2014-го, основная часть — с 2022 года.