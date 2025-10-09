 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Минобороны заявило о подрыве ВСУ части аммиакопровода «Тольятти — Одесса»

Украинская армия для «снижения темпов наступления российской заминировала ответвление аммиакопровода «Тольятти — Одесса» в 2,5 км восточнее населенного пункта Русин Яр в ДНР, сообщило Минобороны России.

«При отступлении подразделений ВСУ из данного района около 13:05 9 октября 2025 года указанный трубопровод был подорван, что привело к выбросу остатков аммиака через его поврежденный участок», — сказано в сообщении.

Среди военных России никто не пострадал.

Аммиакопровод идет от предприятия «Тольяттиазот» в Самарской области в порт Одессы, использовался Россией как экспортный. По территории ДНР проходит ответвление в сторону Горловки, построенное к заводу удобрений «Стирол».

Трубопровод был построен в конце 1970-х — начале 1980-х. Ветка в сторону Горловки не использовалась с 2014-го, основная часть — с 2022 года.

Материал дополняется

Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 17:05
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Сербия передала на гуманитарную помощь Курской области ₽472 млн Политика, 18:55
Российская теннисистка впервые в карьере войдет в топ-10 рейтинга WTA Спорт, 18:54
Уитакер заявил о «мощном» оружии США, которое еще не передавали Украине Политика, 18:48
Как Газпромбанк перешел на российскую систему управления базами данных РБК и PostgresPro, 18:45
Минобороны заявило о подрыве ВСУ части аммиакопровода «Тольятти — Одесса» Политика, 18:44
Премьер Латвии сочла идею «стены дронов» «очень сырой» Политика, 18:41
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:41
МИД оценил идеи экс-помощника президента США по урегулированию на Украине Политика, 18:35
Глава «Газпрома» предупредил об аномально холодной зиме Общество, 18:35
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Цена на алюминий поднялась выше $2800 за тонну впервые с мая 2022 года Инвестиции, 18:27
Путин заявил о сигналах из Израиля о нежелании конфронтации с Ираном Политика, 18:26
Медведев поблагодарил Ким Чен Ына и военных КНДР Политика, 18:23