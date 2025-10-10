 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

ПВО перехватила 23 дрона над двумя регионами России и Черным морем

Силы ПВО за ночь перехватили 23 дрона над двумя регионами России и Черным морем
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

За ночь на 10 октября средства ПВО уничтожили 23 украинских дрона над двумя регионами России и Черным морем, сообщает пресс-служба Минобороны.

По десять беспилотников сбили над Белгородской областью и акваторией Черного моря. Три дрона перехватили в небе над Брянской областью.

Часть Киева осталась без света
Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Ограничение на прием и выпуск самолетов действовало в аэропорту Краснодара. Меры действовали с 22:20 до 5:40.

В ночь на 9 октября ПВО перехватила 19 беспилотников.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
«Ростех» объявил о готовности первого образца Як-130М к испытаниям Политика, 08:49
Киев призвал жителей Запорожья ограничить потребление газа после взрывов Политика, 08:45
₽2 млн штрафа и изъятие: чем грозит новый виток регулирования криптовалютПодписка на РБК, 08:40
Politico объяснило, как нацистское прошлое мешает ФРГ бороться с дронами Политика, 08:34
Конгресс Перу единогласно проголосовал за импичмент президенту Политика, 08:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:15
«Бездомная армия»: почему «гибкие работники» угрожают будущему КитаяПодписка на РБК, 08:12
Продлит ли сборная России самую долгую действующую серию без поражений Спорт, 08:01
Власти определились с бюджетом новой программы льготного лизинга судов Бизнес, 08:01
Рост акций выше 50%. Как отразилась редомициляция на российских компанияхПодписка на РБК, 08:00
В МИДе упрекнули Молдавию в «выхолащивании нейтралитета» Политика, 07:55
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
ПВО перехватила 23 дрона над двумя регионами России и Черным морем Политика, 07:36
Синоптики спрогнозировали дождь в Москве и предупредили о циклоне Общество, 07:30