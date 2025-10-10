ПВО перехватила 23 дрона над двумя регионами России и Черным морем
За ночь на 10 октября средства ПВО уничтожили 23 украинских дрона над двумя регионами России и Черным морем, сообщает пресс-служба Минобороны.
По десять беспилотников сбили над Белгородской областью и акваторией Черного моря. Три дрона перехватили в небе над Брянской областью.
Ограничение на прием и выпуск самолетов действовало в аэропорту Краснодара. Меры действовали с 22:20 до 5:40.
В ночь на 9 октября ПВО перехватила 19 беспилотников.
Читайте РБК в Telegram.
Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов