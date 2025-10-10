ПВО перехватила 23 дрона над двумя регионами России и Черным морем

Силы ПВО за ночь перехватили 23 дрона над двумя регионами России и Черным морем

Фото: Минобороны России

За ночь на 10 октября средства ПВО уничтожили 23 украинских дрона над двумя регионами России и Черным морем, сообщает пресс-служба Минобороны.

По десять беспилотников сбили над Белгородской областью и акваторией Черного моря. Три дрона перехватили в небе над Брянской областью.

Ограничение на прием и выпуск самолетов действовало в аэропорту Краснодара. Меры действовали с 22:20 до 5:40.

В ночь на 9 октября ПВО перехватила 19 беспилотников.