Сенат США одобрил $500 млн помощи Киеву в оборонном бюджете на 2026 год

Комитет Сената США по делам вооруженных сил одобрил проект оборонного бюджета (NDAA) на 2026 финансовый год (начался с 1 октября 2025 года) на $925 млрд, предусматривающий увеличение помощи Украине в сфере безопасности до $500 млн. Это следует из трансляции на сайте верхней палаты.

Законопроект был поддержан 77 членами Сената при минимально необходимых 60 голосах; против проголосовали 20 человек.

Палата представителей американского конгресса ранее приняла собственную версию закона. В ней речь идет об оборонном бюджете почти в $900 млрд, в том числе о $400 млн на помощь Украине.

Теперь комиссия из представителей обеих палат должна начать процесс согласования позиций и выработать компромиссный вариант законопроекта.

После доработки финальной версии документ будет направлен на подписание президенту США Дональду Трампу.

Согласно документу, действие Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (USAI) продлевается до конца 2028 года, а финансирования программы расширяется до уровня $500 млн. В рамках программы Пентагон будет заключать контракты непосредственно с оборонными производителями.

Трамп заявил об одобрении оборонного бюджета в $1 трлн
Политика
Дональд Трамп

В апреле Трамп во время встречи с премьер-министром Израили Биньямином Нетаньяху заявил, что Белый дом одобрит оборонный бюджет в размере «около» $1 трлн. По словам американского лидера, это станет «самым большим бюджетом, который когда-либо принимали для армии» США. При этом оборонный бюджет на 2025 финансовый год составил $895 млрд, он был рекордным.

Россия выступает против финансирования Украины, а также поставок ей вооружений.

