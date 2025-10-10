 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Ограничения на полеты в аэропорту Краснодара сняли спустя семь часов

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Краснодара (Пашковский) снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов спустя более чем семь часов действия, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения в воздушной гавани Краснодара ввели в 22:23 мск, а сняли — в 5:40 мск. «Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.

В аэропорту Краснодара ограничили полеты
Политика
Фото:Игорь Онучин / ТАСС

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В сентябре аэропорт Краснодара был снова открыт для рейсов после более чем трехлетнего перерыва.

В том же месяце Росавиация уведомила, что, согласно извещению NOTAM о параметрах работы аэропорта Краснодара, полеты гражданских самолетов могут выполняться ежедневно с 9:00 до 19:00 мск начиная с 11 сентября, а интенсивность полетов может составлять не более пяти взлетно-посадочных операций в час

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
Краснодар аэропорты ограничения снятие
Материалы по теме
В аэропорту Краснодара ограничили полеты
Политика
В трех аэропортах России сняли ограничения на полеты
Политика
Еще два российских аэропорта приостановили полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Власти запланировали изменить трудовые проверки бизнесаПодписка на РБК, 07:00
Сенат США одобрил $500 млн помощи Киеву в оборонном бюджете на 2026 год Политика, 06:50
Ограничения на полеты в аэропорту Краснодара сняли спустя семь часов Политика, 06:17
В Госдуме напомнили о новых сроках оплаты услуг ЖКХ Общество, 06:13
Telegraph узнала о шансе мер Трампа против Осло при отказе в премии мира Политика, 06:08
У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,4 Общество, 05:42
Трамп рассказал о поставках США оружия Украине через НАТО Политика, 05:08
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Трамп объявил о сделке с Финляндией по 11 ледоколам Политика, 04:58
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Бывший британский премьер Сунак получил должность в Microsoft Политика, 04:39
На Камчатке за сутки зафиксировали семь афтершоков магнитудой до 5,8 Общество, 04:24
Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу Политика, 04:00
На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей Общество, 03:55
Бессент выразил надежду на рост закупок Индией нефти у США вместо России Политика, 03:50