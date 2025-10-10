Ограничения на полеты в аэропорту Краснодара сняли спустя семь часов

Аэропорт Краснодара (Пашковский) снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов спустя более чем семь часов действия, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения в воздушной гавани Краснодара ввели в 22:23 мск, а сняли — в 5:40 мск. «Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В сентябре аэропорт Краснодара был снова открыт для рейсов после более чем трехлетнего перерыва.

В том же месяце Росавиация уведомила, что, согласно извещению NOTAM о параметрах работы аэропорта Краснодара, полеты гражданских самолетов могут выполняться ежедневно с 9:00 до 19:00 мск начиная с 11 сентября, а интенсивность полетов может составлять не более пяти взлетно-посадочных операций в час