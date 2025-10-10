 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Два фельдшера пострадали при опрокидывании машины скорой на Камчатке

Минздрав Камчатки: два фельдшера пострадали при опрокидывании скорой в регионе

В Петропавловске-Камчатском в результате ДТП перевернулась машина скорой помощи. Два фельдшера, находившихся в салоне, пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Камчатского края.

«Пациентов в карете скорой помощи не было, в автомобиле находились два фельдшера и водитель. Медики отправлены в лечебное учреждение для обследования, решается вопрос об их госпитализации», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что основной причиной ДТП является нарушение правил дорожного движения. Машине скорой помощи с включенными проблесковым маячком и спецсигналом не уступил дорогу другой автомобиль, который въехал ей в заднее колесо. Это привело к опрокидыванию спецтранспорта.

В Москве машина скорой помощи опрокинулась после столкновения с автобусом
Общество

Ранее в октябре машина скорой помощи опрокинулась в Москве после столкновения с автобусом марки ПАЗ. В результате ДТП спецтранспорт перевернулся на бок.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

