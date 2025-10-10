Минздрав Камчатки: два фельдшера пострадали при опрокидывании скорой в регионе

Два фельдшера пострадали при опрокидывании машины скорой на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском в результате ДТП перевернулась машина скорой помощи. Два фельдшера, находившихся в салоне, пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Камчатского края.

«Пациентов в карете скорой помощи не было, в автомобиле находились два фельдшера и водитель. Медики отправлены в лечебное учреждение для обследования, решается вопрос об их госпитализации», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что основной причиной ДТП является нарушение правил дорожного движения. Машине скорой помощи с включенными проблесковым маячком и спецсигналом не уступил дорогу другой автомобиль, который въехал ей в заднее колесо. Это привело к опрокидыванию спецтранспорта.

Ранее в октябре машина скорой помощи опрокинулась в Москве после столкновения с автобусом марки ПАЗ. В результате ДТП спецтранспорт перевернулся на бок.