В Москве машина скорой помощи опрокинулась после столкновения с автобусом
Автомобиль скорой помощи столкнулся с автобусом марки ПАЗ на пересечении улиц Большая Серпуховская и Павла Андреева в Москве, сообщает агентство «Москва».
В результате ДТП машина скорой помощи перевернулась на бок. На месте аварии работают оперативные службы.
РБК обратился за комментарием в депздрав Москвы.
Ранее в Москве автомобиль пробил ограждение в районе набережной Говорухина. В результате ДТП пострадал один человек, его доставили в больницу.
