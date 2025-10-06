 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Москве машина скорой помощи опрокинулась после столкновения с автобусом

Фото: АГН «Москва»
Автомобиль скорой помощи столкнулся с автобусом марки ПАЗ на пересечении улиц Большая Серпуховская и Павла Андреева в Москве, сообщает агентство «Москва».

В результате ДТП машина скорой помощи перевернулась на бок. На месте аварии работают оперативные службы.

РБК обратился за комментарием в депздрав Москвы.

Последствия ДТП с участием двух автомобилей на проспекте Мира в Москве

Ранее в Москве автомобиль пробил ограждение в районе набережной Говорухина. В результате ДТП пострадал один человек, его доставили в больницу.

Евгений Вахляев
Яна Баширова
Москва ДТП ДТП с автобусом
