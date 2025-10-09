 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Представитель Ефрема Амирамова подтвердила смерть артиста

Ефрем Амирамов
Ефрем Амирамов (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Народный артист Кабардино-Балкарии, певец и композитор Ефрем Амирамов скончался, подтвердила РБК представитель артиста. Музыканту было 69 лет.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на республиканскую клиническую больницу Кабардино-Балкарии, Амирамов скончался 9 октября в реанимации больницы в Нальчике.

ТАСС сообщил о смерти автора хита 1990-х «Молодая» Ефрема Амирамова
Общество
Ефрем Амирамов

По информации телеграм-канала SHOT, музыкант был госпитализирован с заражением крови и позже был переведен в реанимацию.

В 1991 году Амирамов написал свою наиболее известную песню «Молодая». В 2004 году певец стал лауреатом премии «Шансон года».

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Авторы
Теги
Егор Алимов, Яна Баширова Яна Баширова
Больница Кабардино-Балкария Нальчик певец
