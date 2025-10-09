Представитель Ефрема Амирамова подтвердила смерть артиста
Народный артист Кабардино-Балкарии, певец и композитор Ефрем Амирамов скончался, подтвердила РБК представитель артиста. Музыканту было 69 лет.
Как сообщал ТАСС со ссылкой на республиканскую клиническую больницу Кабардино-Балкарии, Амирамов скончался 9 октября в реанимации больницы в Нальчике.
По информации телеграм-канала SHOT, музыкант был госпитализирован с заражением крови и позже был переведен в реанимацию.
В 1991 году Амирамов написал свою наиболее известную песню «Молодая». В 2004 году певец стал лауреатом премии «Шансон года».
