Токаев назвал исторические дискуссии мешающими миру на Украине

Сюжет
Переговоры России и Украины
Президент Казахстана выразил готовность принять встречу Путина и Зеленского, если те этого захотят. Токаев подчеркнул, что Астана предлагает не посредничество, а готовность выступить с «добрыми услугами» как место для диалога
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Global Look Press)

Территориальный вопрос в урегулировании российско-украинского конфликта главный и наиболее трудный, в нем присутствует разброс самых разных мнений, в том числе неординарных и даже экзотических, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Tengrinews.

«Его практическое решение за переговорным столом пока не просматривается из-за сопутствующих дискуссий на историческую тему (Киевская Русь, «территориальные подарки», украинская государственность и другие), и здесь присутствует разброс самых разных мнений, в том числе неординарных и даже экзотических. Тем не менее переговоры надо продолжать, об этом было сказано в моей речи в ООН», — сказал Токаев.

Казахстан готов предоставить площадку для переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но подчеркнул, что республика посредником быть не планирует. Президент пояснил: «Не будучи посредником, Казахстан тем не менее, если возникнет потребность, готов выступить с «добрыми услугами» как место переговоров и встреч на всех уровнях».

Песков оценил предложение Зеленского о встрече в Казахстане
Политика
Дмитрий Песков в студии Радио РБК, 24 сентября 2025 года

Накануне Токаев и Зеленский встретились в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тогда они обсудили военный конфликт Москвы и Киева. Зеленский «изложил свой взгляд» на происходящее, а Токаев призвал «в этой чрезвычайно сложной ситуации» продолжать дипломатические усилия с целью урегулирования.

Зеленский, рассказывая о встрече, в частности, допустил возможное участие компаний Казахстана в восстановлении его страны. Позднее в интервью Fox News украинский лидер также заявил о готовности провести переговоры в Казахстане. Он напомнил о соответствующем предложении Украины, западных стран и Турции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, напомнил, что российский лидер Владимир Путин выдвигал идею об организации таких переговоров в Москве. Однако на Украине сочли это предложение неприемлемым.

