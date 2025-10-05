 Перейти к основному контенту
Хегсет объяснил, как Пентагон «держит в напряжении» через «индекс пиццы»

Пит Хегсет объяснил рост заказов пиццы в Пентагон
Речь идет об аккаунте в X под названием Pentagon Pizza Report, который отслеживает загруженность пиццерий рядом с Пентагоном. В частности, всплеск доставок был зафиксирован в день удара Израиля по Ирану в июне

Глава Пентагона Пит Хегсет в эфире Fox News ответил на вопрос о существовании «индекса пиццы». Фрагмент телеканал опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ведущий упомянул аккаунт в соцсети X под названием Pentagon Pizza Report, который отслеживает загруженность пиццерий рядом с Пентагоном, и спросил у Хегсета, не думали ли там о том, чтобы «просто сходить в кафетерий».

В соцсетях всплеск числа заказов в пиццериях рядом с Пентагоном связывают с возможными операциями американских военных. Этот показатель называют «индексом пиццы Пентагона».

У Pentagon Pizza Report более 254,3 тыс. подписчиков. Также существует сайт Pentagon Pizza Index, который отслеживает шесть пиццерий возле Пентагона через Google Maps.

«Я знаю об этом аккаунте. Я не только не думаю пойти в кафетерий, а заказываю много пиццы в случайные вечера, просто чтобы всех сбить с толку. В пятницу вечером, когда вы видите кучу заказов в Domino's, это, может быть, просто я в приложении нарушаю всю систему. Так мы держим всех в напряжении», — ответил министр.

Женщины-военные раскритиковали речь Хегсета о несоответствии стандартам
Общество
Фото:Scott Olson / Getty Images

В июне за несколько часов до того, как Израиль начал операцию «Поднимающийся лев» против Ирана, нанеся масштабные удары по ядерным и военным объектам страны, пользователи X сообщили о внезапном всплеске доставок пиццы возле здания Пентагона. В аккаунте была опубликована информация о работе нескольких пиццерий.

«Примерно за час до закрытия во втором ближайшем к Пентагону Domino's (около восьми минут езды) наблюдается чрезвычайно высокий уровень трафика по сравнению с обычным четвергом около 23:00 по восточному времени», — говорилось в одном из сообщений в день удара Израиля.

Всплеск доставок пиццы в Пентагон наблюдался также непосредственно перед вторжением США в Панаму в декабре 1989 года и перед операцией «Буря в пустыне» в 1991 году.

