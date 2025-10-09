Миллер предрек странам без газовой генерации «задворки истории» без ИИ
Без газовой генерации электроэнергии внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в других странах может замедлиться и даже остановиться, поскольку для развития передовых технологий требуется большое количество энергоресурсов.
Такое мнение высказал в ходе пленарного заседания Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2025) глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает корреспондент РБК. По его словам, газовая генерация и цифровизация неотделимы.
За последнее десятилетие глобальный энергетический рынок нарастил удельное потребление газа за счет новых потребителей — Центров обработки данных (ЦОД) и компаний, который развивают ИИ, отметил топ-менеджер.
«Цифровизация, искусственный интеллект — вещи необратимые. Мы на этот путь уже встали, мы по нему идем», — сказал он и добавил, что чем мощнее дата-центры, тем больше их энергопотребление.
«Если у вас даже есть технологии по производству и работе этих ЦОДов, но у вас нет энергии для их питания, то вы остаетесь на задворках истории», — пояснил Миллер.
Для удовлетворения растущего спроса на энергию нужны новые месторождения газа, которых больше всего в России, резюмировал глава «Газпрома».
Петербургский международный газовый форум (ПМГФ) проводят с 2011 года. В 2025-м он проходит с 7 по 10 октября на нескольких площадках Санкт-Петербурга, включая Экспофорум, отель Hilton St. Petersburg Expoforum и «Лахта-центр».
Ключевым событием форума стало пленарное заседание «Рынок газа 2025–2035: новые очертания в условиях трансформации» с участием председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, министра энергетики России Сергея Цивилева, министра нефти, газа и водных ресурсов Пакистана Али Первеза Малика, а также вице-премьеров Казахстана и Белоруссии Романа Скляра и Виктора Каранкевича.
