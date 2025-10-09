 Перейти к основному контенту
0

Миллер предрек странам без газовой генерации «задворки истории» без ИИ

Алексей Миллер
Алексей Миллер (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Без газовой генерации электроэнергии внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в других странах может замедлиться и даже остановиться, поскольку для развития передовых технологий требуется большое количество энергоресурсов.

Такое мнение высказал в ходе пленарного заседания Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2025) глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает корреспондент РБК. По его словам, газовая генерация и цифровизация неотделимы.

За последнее десятилетие глобальный энергетический рынок нарастил удельное потребление газа за счет новых потребителей — Центров обработки данных (ЦОД) и компаний, который развивают ИИ, отметил топ-менеджер.

«Цифровизация, искусственный интеллект — вещи необратимые. Мы на этот путь уже встали, мы по нему идем», — сказал он и добавил, что чем мощнее дата-центры, тем больше их энергопотребление.

«Если у вас даже есть технологии по производству и работе этих ЦОДов, но у вас нет энергии для их питания, то вы остаетесь на задворках истории», — пояснил Миллер.

Для удовлетворения растущего спроса на энергию нужны новые месторождения газа, которых больше всего в России, резюмировал глава «Газпрома».

«Газпром» и CNPC подписали меморандум о строительстве «Силы Сибири-2»
Экономика
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Петербургский международный газовый форум (ПМГФ) проводят с 2011 года. В 2025-м он проходит с 7 по 10 октября на нескольких площадках Санкт-Петербурга, включая Экспофорум, отель Hilton St. Petersburg Expoforum и «Лахта-центр».

Ключевым событием форума стало пленарное заседание «Рынок газа 2025–2035: новые очертания в условиях трансформации» с участием председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, министра энергетики России Сергея Цивилева, министра нефти, газа и водных ресурсов Пакистана Али Первеза Малика, а также вице-премьеров Казахстана и Белоруссии Романа Скляра и Виктора Каранкевича.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

