Латвия и Литва могут пропустить саммит ООН из-за цен на гостиницы

Белен, Бразилия (Фото: Filipe Bispo Vale / dpa / Global Look Press)

Десятки стран до сих пор не забронировали жилье для проживания своих делегаций на саммите ООН по изменению климата (COP30), который состоится в Бразилии в ноябре, а Латвия и Литва рассматривают возможность отказаться от участия в нем из-за высоких цен за проживание, сообщает Reuters.

Как отмечается в сообщении, Бразилия решила провести климатические переговоры в городе Белен на севере страны в надежде, что его расположение рядом с дождевыми лесами Амазонии привлечет внимание к угрозе, которую изменение климата представляет для этой экосистемы. Однако в городе обычно доступно всего около 18 тыс. гостиничных номеров.

В итоге некоторые небольшие островные государства задумываются о сокращении размеров делегаций, в то время как представители Латвии и Литвы заявили, что рассматривают возможность вообще не участвовать в саммите.

Министр климата и энергетики Латвии Каспар Мелнис сообщил Reuters, что страна поинтересовалась у организаторов, могут ли ее делегаты участвовать в конференции посредством видеосвязи.

«Мы уже практически приняли решение, что это для нас слишком дорого. Это первый раз, когда [участие] обходится так дорого. Мы несем ответственность перед бюджетом нашей страны», — сказал он.

Представители Литвы также заявили, что могут отказаться от участия в саммите после того, как им сообщили о ценах на проживание, превышающих $500 с человека за ночь. В Министерстве энергетики Литвы также отметили, что легитимность и качество переговоров пострадают, если правительства не смогут присутствовать из-за больших затрат.

Пресс-секретарь председательства Бразилии на COP30 заявил, что решение об участии в саммите остается за каждым правительством. При этом, как отмечает Reuters, организаторы спешно переоборудуют отели для свиданий, круизные лайнеры и церкви для размещения в них около 45 тыс. делегатов. По данным оргкомитета саммита, 81 страна все еще ведет переговоры о бронировании жилья, а 87 стран уже забронировали его для своих участников.

30-я конференция ООН по изменению климата пройдет в бразильском Белене с 10 по 21 ноября.