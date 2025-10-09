Минцифры назвало фейком сообщения о планах отключать интернет на выходные

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сообщения о планах отключать в России интернет на выходные не соответствуют действительности и являются фейком, сообщает пресс-служба Минцифры. В ведомстве пояснили, что такую информацию от имени пресс-службы распространяют в мессенджерах.

«Фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работаеют штатно, учитывая особенности обеспечения безопасности в каждом регионе. Никаких планов по отключению нет», — говорится в сообщении.

В Минцифры также призвали не доверять непроверенным источникам.

В начале сентября Минцифры составило список «белых» сайтов — ресурсов, которые будут работать в случае отключения мобильного интернета. Как рассказали РБК источники на телеком-рынке, в перечень включили те российские сервисы и сайты, которые Минцифры сочло «наиболее востребованными и социально значимыми».

В список, в частности, вошли все государственные сайты и сервис «Госуслуги», сервисы «Яндекса», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисы ряда банков, включая Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк.

