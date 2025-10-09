На ярмарке в Боливии рухнуло колесо обозрения. Видео

Колесо обозрения вместе с людьми рухнуло на ярмарке в Боливии

В боливийском городе Санта-Крус на посетителей ярмарки рухнуло колесо обозрения, сообщает El Deber.

В момент обрушения колесо вращалось с несколькими людьми на сиденьях. Парамедики подсчитали, что с ярмарки эвакуировали 10 пострадавших, но их число может быть больше. Фельдшер Жан Нагера из частной службы скорой помощи рассказал Red Uno, что ранения получили по меньшей мере 45 человек.

«У шести пациентов переломы, у двух из которых травмы таза. <.> К сожалению, у нас в общей сложности 45 человек получили ранения», — сказал он. По словам фельдшера, несколько человек упали с высоты более 10 м, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

В июле в Саудовской Аравии развалился аттракцион с людьми, в результате чего пострадали 23 человека, трое из них получили серьезные травмы.

Речь идет об аттракционе «360 градусов», который сломался пополам во время движения, из-за чего огромная «шайба» с людьми рухнула на землю. Сразу после аварии местные больницы перешли в режим повышенной готовности.