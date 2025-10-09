 Перейти к основному контенту
Общество
На ярмарке в Боливии рухнуло колесо обозрения. Видео

Колесо обозрения вместе с людьми рухнуло на ярмарке в Боливии

На ярмарке в Боливии рухнуло колесо обозрения. Видео
Video

В боливийском городе Санта-Крус на посетителей ярмарки рухнуло колесо обозрения, сообщает El Deber.

В момент обрушения колесо вращалось с несколькими людьми на сиденьях. Парамедики подсчитали, что с ярмарки эвакуировали 10 пострадавших, но их число может быть больше. Фельдшер Жан Нагера из частной службы скорой помощи рассказал Red Uno, что ранения получили по меньшей мере 45 человек.

«У шести пациентов переломы, у двух из которых травмы таза. <.> К сожалению, у нас в общей сложности 45 человек получили ранения», — сказал он. По словам фельдшера, несколько человек упали с высоты более 10 м, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Колесо обозрения с людьми в Москве остановилось из-за сбоя на подстанции
Общество
Фото:Владимир Песня / РИА Новости

В июле в Саудовской Аравии развалился аттракцион с людьми, в результате чего пострадали 23 человека, трое из них получили серьезные травмы.

Речь идет об аттракционе «360 градусов», который сломался пополам во время движения, из-за чего огромная «шайба» с людьми рухнула на землю. Сразу после аварии местные больницы перешли в режим повышенной готовности.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

