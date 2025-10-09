 Перейти к основному контенту
В Минтрансе рассказали, когда следует менять летние шины на зимние

Минтранс: менять летнюю резину на зимнюю нужно с началом регулярных заморозков
Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Переходить на зимние шины нужно, когда среднесуточная температура устанавливается на уровне плюс 5–7 градусов и начинаются регулярные заморозки. На Урале это обычно происходит в октябре, а в центральной части России — ближе к ноябрю, сообщили в пресс-службе Минтранса.

Согласно техрегламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», эксплуатация автомобилей на летних шинах запрещена с декабря по февраль. Таким образом, зимняя резина должна быть установлена не позднее 1 декабря — до наступления календарной зимы. В ведомстве отметили, что вне зависимости от того, шипованные шины или нет, зимняя резина должна содержать маркировку M+S, M&S или M S.

Согласно Техрегламенту стран Таможенного союза, зимняя резина маркируется знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри, а также знаками М+S, M&S либо M S.

От летних шин зимние отличаются более глубоким протектором с развитыми грунтозацепами и множеством ламелей, помогающих шине цепляться за лед.

При понижении температуры летняя резина становится более твердой и теряет упругость, что ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь.

У водителей смогут изъять права после обращения к врачам
Общество
Фото:Денис Русинов / TACC

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что зимний период с 2025 на 2026 год будет значительно холоднее предыдущего, к чему стоит готовиться практически всем россиянам.

Более холодный ноябрь прогнозируется на севере Центрального и Приволжского федеральных округов, в Северо-Западном федеральном округе, на севере Уральского федерального округа, в северных и центральных районах Сибирского федерального округа.

Более холодный январь стоит ожидать жителям большей части европейской территории России, в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов. Февраль будет холоднее в северной половине Красноярского края и на западе Якутии.

