Суд в Приморье отказался отпустить из СИЗО французского велосипедиста

Фото: Объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края

Приморский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты французского велосипедиста Софиана Сехили на меру пресечения, он останется в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы Приморского края. Спортсмена подозревают в незаконном пересечении границы.

«Выводы суда первой инстанции признаны законными и обоснованными, в связи с чем постановление оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — сказано в публикации.

Об аресте 44-летнего Сехили во Владивостоке стало известно в начале сентября — его заподозрили в незаконном пересечении государственной границы (ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса). Сейчас мужчина арестован и находится в СИЗО, по решению суда он пробудет там до 3 ноября.

Адвокат француза Алла Кушнир рассказала, что тот находится в камере с еще тремя мужчинами. Чтобы с ними общаться, иностранец начал учить русский язык.

Спортсмен был остановлен таможенниками на российско-китайской границе. Сехили пытался побить мировой рекорд по проезду через Евразию на велосипеде. Прежде он выиграл 11 гонок, начиная с престижного тура Divide в 2022 году длиной 4,5 тыс. км, который соединяет Канаду с мексиканской границей.