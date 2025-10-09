Во Внуково сообщили о незагруженном багаже на рейс с тунисского курорта
Более 110 единиц багажа не были загружены на рейс BJ804 авиакомпании Nouvelair Tunisie из тунисского курортного города Монастир в Москву в аэропорту отправления, сообщили в телеграм-канале аэропорта Внуково.
«К сожалению, 111 единиц багажа не были загружены на рейс в аэропорту отправления. Авиакомпания принимает меры, чтобы как можно скорее доставить багаж», — говорится в сообщении.
Рейс BJ804 вылетел из Монастира в 16:04 по местному времени (18:04 мск) в среду, 8 октября, и совершил посадку во Внуково в 22:20 мск.
В августе турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines задержал 215 единиц багажа на четырех рейсах из Антальи в Москву. В компании проблемы с багажом объясняли необходимостью оптимизировать коммерческую загрузку своих узкофюзеляжных самолетов для заправки максимальным количеством топлива.
