У прилетевшего во Внуково Джейсона Деруло пропал багаж

Джейсон Деруло (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

У троих американцев, прибывших во Внуково из Лос-Анджелеса, пропал багаж, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Внуково.

ТАСС сообщил, что багаж пропал во Внуково у американского певца Джейсона Деруло (Jason Derulo).

В пресс-службе аэропорта рассказали, что группа граждан США прибыла во Внуково 26 сентября, по прилету трое пассажиров не получили свои вещи. В сообщении говорится, что «по предварительной информации, полученной сотрудниками аэропорта, багаж двух пассажиров не был загружен в аэропорту отправления в Лос-Анджелесе (LAX), а чемоданы третьего — были утеряны в транзитном Стамбуле».

Во Внуково подчеркнули, что сотрудники начали принимать меры, чтобы обеспечить доставку утерянных вещей, одно место багажа уже вернули.

У Джейсона Деруло в Москве запланирован концерт.

Деруло — американский певец, автор песен, актер. Он исполнил такие треки, как Wiggle (ft. Snoop Dogg), Take You Dancing, Get Ugly, Talk Dirty (ft.2 Chainz), Swalla (ft. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) и другие.

Деруло сотрудничал с музыкантами BTS, Nicki Minaj, Luke Bryan, Michael Bublé и другими.