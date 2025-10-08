В Подмосковье подросток на багги сбил двух четырехлетних мальчиков

В подмосковном Красково 17-летний юноша на багги сбил двух четырехлетних детей

Подросток без прав, находясь за рулем багги, сбил двух четырехлетних мальчиков на пешеходном переходе в подмосковном поселке Красково в Люберцах, сообщила прокуратура Московской области.

По предварительной информации, ДТП произошло вечером 9 октября на улице Карла Маркса, багги управлял 17-летний юноша. Он наехал на двух детей, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

По информации полиции, четырехлетних мальчиков госпитализировали.

Багги — небольшой легкий автомобиль для езды по бездорожью.

