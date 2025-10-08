В Подмосковье подросток на багги сбил двух четырехлетних мальчиков
Подросток без прав, находясь за рулем багги, сбил двух четырехлетних мальчиков на пешеходном переходе в подмосковном поселке Красково в Люберцах, сообщила прокуратура Московской области.
По предварительной информации, ДТП произошло вечером 9 октября на улице Карла Маркса, багги управлял 17-летний юноша. Он наехал на двух детей, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
По информации полиции, четырехлетних мальчиков госпитализировали.
Багги — небольшой легкий автомобиль для езды по бездорожью.
В конце мая две 13-летние девочки погибли в ДТП вблизи деревни Потаповское в Московской области. По информации МВД, водитель автомобиля, в котором они находились, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.
Читайте РБК в Telegram.
Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов