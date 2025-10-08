 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Подмосковье подросток на багги сбил двух четырехлетних мальчиков

В подмосковном Красково 17-летний юноша на багги сбил двух четырехлетних детей

Подросток без прав, находясь за рулем багги, сбил двух четырехлетних мальчиков на пешеходном переходе в подмосковном поселке Красково в Люберцах, сообщила прокуратура Московской области.

По предварительной информации, ДТП произошло вечером 9 октября на улице Карла Маркса, багги управлял 17-летний юноша. Он наехал на двух детей, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

По информации полиции, четырехлетних мальчиков госпитализировали.

Багги — небольшой легкий автомобиль для езды по бездорожью.

В ДТП с выездом легковушки на встречку в Ижевске погибли четыре человека
Общество
Фото:Госавтоинспекция Удмуртии

В конце мая две 13-летние девочки погибли в ДТП вблизи деревни Потаповское в Московской области. По информации МВД, водитель автомобиля, в котором они находились, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

Читайте РБК в Telegram.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
багги ДТП Московская область вождение без прав
Материалы по теме
В Москве автомобиль после ДТП пробил ограждение набережной Яузы
Общество
Шестеро детей пострадали в ДТП с автобусом в Приморье
Общество
Четыре человека погибли в ДТП во Владимирской области
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Во Внуково сообщили о незагруженном багаже на рейс с тунисского курорта Общество, 00:29
Экс-советник Ельцина перечислил факторы краха СССР Политика, 00:24
Аэропорт Саратова временно закрыли для полетов Политика, 00:19
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Опрос показал связь между любовью к родному городу и уровнем счастья Общество, 00:03
«Это глупость». Мнения экспертов о запрете на легионеров в Кубке России Спорт, 00:02
Какие рекорды Овечкин может побить в своем последнем сезоне в НХЛ Спорт, 00:01
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Москва и Петербург предложили единое регулирование для курьеров Технологии и медиа, 00:01
Лекорню допустил назначение нового премьера Франции в течение 48 часов Политика, 08 окт, 23:58
При падении беспилотника в Курчатове загорелась трава Политика, 08 окт, 23:51
Совершившего покушение на экс-президента Аргентины приговорили к 14 годам Политика, 08 окт, 23:24
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 08 окт, 23:24
В Подмосковье подросток на багги сбил двух четырехлетних мальчиков Общество, 08 окт, 23:16
В Австралии застрелили пережившего покушение экс-бойца UFC Мохтаряна Спорт, 08 окт, 23:05