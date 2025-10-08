В Австралии застрелили пережившего покушение экс-бойца UFC Мохтаряна

Бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сумана Мохтаряна застрелили в пригороде Сиднея, сообщает австралийская газета The Daily Telegraph.

Как пишет издание, Мохтарян был смертельно ранен в среду около 18:00 (10:00 мск). ЧП произошло в пригороде Сиднея Риверстоун в момент, когда мужчина вышел на прогулку. По словам очевидцев, огонь открыл стрелок в красном автомобиле Audi, после выстрела он сразу скрылся с места происшествия.

Прибывшие на место медики не смогли помочь спортсмену, он скончался от полученных травм.

Глава местной полиции Джейсон Джойс сообщил, что два автомобиля, предположительно, связанные со стрельбой, были сожжены и уничтожены неподалеку спустя нескольких минут после убийства. На вопрос о том, был ли связан боец с преступным миром, полицейский ответил, что расследование находится на ранней стадии и полиция «изучает все варианты».

Как отмечает The Daily Telegraph, в Мохтаряна уже стреляли в феврале 2024 года, но тогда он пережил этот инцидент. Однако в апреле 2025 года полиция отменила запланированное мероприятие по смешанным единоборствам, в котором он должен был участвовать, из-за опасений новой попытки покушения.

Мохтарян провел в UFC два боя в 2018 и 2019 году, но проиграл оба своих поединка в полулегком весе.