Ефимов рассказал о возведении нового делового комплекса в Беговом районе

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

В Беговом районе Москвы, на месте бывшего часового завода «Слава» у метро «Белорусская» завершено строительство нового делового комплекса. Общая площадь объекта превышает 132 тыс. кв. м. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С архитектурной точки зрения комплекс представляет собой три 20-этажные башни, которые объединены трехуровневой подземной парковкой. «В здании обустроили офисные и административно-деловые помещения, а на первых этажах разместили всесезонное общественное пространство с магазинами, кафе и ресторанами, выставочными пространствами, зонами коворкинга и переговорными, — продолжил заммэра Ефимов. — На прилегающей территории обустроили парковую зону». По его словам, офисный комплекс рассчитан на размещение 12,5 тыс. рабочих мест.

В свою очередь, глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что при строительстве делового квартала применены принципы «зеленого» строительства: использованы возобновляемые источники энергии и экологичные материалы, применены эргономичные проектные решения, установлены просторные окна для естественного освещения.

Деловой центр располагается по адресу: 1-я улица Ямского Поля, д. 2, и обладает удобной транспортной доступностью — в пяти минутах ходьбы находятся Белорусский вокзал и станции метро и МЦД «Белорусская». Фасады комплекса выполнены с отсылкой к русскому храмовому зодчеству, украшены радиусными стеклопакетами и архитектурной подсветкой, отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. «Офисные башни подчеркивает акцентная архитектурная подсветка, — продолжил Кузнецов. — В темное время суток она выделяет пилоны золотистого оттенка и арки фасадов. На крыше установлен экран с ламелями, окружающий техническое оборудование, чтобы сохранить эстетику здания».