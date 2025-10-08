В Узбекистане сократят свыше двух тысяч чиновников после внедрения ИИ

Шавкат Мирзиёев (Фото: Ludovic Marin / EPA / ТАСС)

В результате внедрения искусственного интеллекта в Узбекистане к 1 ноября сократят свыше 2 тыс. чиновников. Соответствующий указ главы республики Шавката Мирзиёева опубликован в базе национального законодательства.

Согласно документу «О мерах по оптимизации численности управленческих должностей исполнительных органов государственной власти за счет широкого внедрения цифровизации», в системе исполнительной власти будет сокращена 2141 штатная единица.

Наибольшие сокращения затронут Налоговый комитет республики — 498 единиц, Министерство водного хозяйства — 224, Министерство сельского хозяйства — 200 и Министерство занятости и сокращения бедности — 163 штатные единицы.

В Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата сократят 176 единиц, в Министерстве юстиции — 197.

Из указа следует, что Минзанятости совместно с Федерацией профсоюзов Узбекистана будут оказывать содействие в трудоустройстве работников, которые попали под сокращение.

В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о создании в республике министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.

Токаев отметил, что для нового технологического уклада потребуются перестройка всей системы госуправления и образование нового министерства, курирующего вопросы искусственного интеллекта, которое возглавит один из вице-премьеров.

Глава Казахстана заявил, что правительство должно «обеспечить тотальное внедрение искусственного интеллекта для модернизации всех сфер экономики». Также он поручил ускорить принятие Цифрового кодекса Казахстана, который будет систематизировать правовые нормы, регулирующие цифровую сферу страны.