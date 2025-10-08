 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Узбекистане сократят свыше двух тысяч чиновников после внедрения ИИ

Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев (Фото: Ludovic Marin / EPA / ТАСС)

В результате внедрения искусственного интеллекта в Узбекистане к 1 ноября сократят свыше 2 тыс. чиновников. Соответствующий указ главы республики Шавката Мирзиёева опубликован в базе национального законодательства.

Согласно документу «О мерах по оптимизации численности управленческих должностей исполнительных органов государственной власти за счет широкого внедрения цифровизации», в системе исполнительной власти будет сокращена 2141 штатная единица.

Наибольшие сокращения затронут Налоговый комитет республики — 498 единиц, Министерство водного хозяйства — 224, Министерство сельского хозяйства — 200 и Министерство занятости и сокращения бедности — 163 штатные единицы.

В Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата сократят 176 единиц, в Министерстве юстиции — 197.

Из указа следует, что Минзанятости совместно с Федерацией профсоюзов Узбекистана будут оказывать содействие в трудоустройстве работников, которые попали под сокращение.

Собянин спросил у Грефа, заменит ли его искусственный интеллект
Политика
Сергей Собянин

В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о создании в республике министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.

Токаев отметил, что для нового технологического уклада потребуются перестройка всей системы госуправления и образование нового министерства, курирующего вопросы искусственного интеллекта, которое возглавит один из вице-премьеров.

Глава Казахстана заявил, что правительство должно «обеспечить тотальное внедрение искусственного интеллекта для модернизации всех сфер экономики». Также он поручил ускорить принятие Цифрового кодекса Казахстана, который будет систематизировать правовые нормы, регулирующие цифровую сферу страны.

Читайте РБК в Telegram.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Узбекистан искуственный интеллект Шавкат Мирзиёев сокращение чиновников
Материалы по теме
В Госдуме сформулировали определение искусственного интеллекта
Технологии и медиа
Токаев предложил создать министерство искусственного интеллекта
Политика
Авторы законопроекта об искусственном интеллекте пояснили суть инициативы
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Госдума в первом чтении одобрила проект реформы медобразования Общество, 15:09
Вдова генерала Кириллова стала сенатором от Костромской области Политика, 15:06
Стала известна дата следующего боя 46-летнего Пакьяо Спорт, 15:03
Что делать, если сложно вывести бизнес из недружественных странПодписка на РБК, 14:59
Володин объяснил денонсацию соглашения с США по утилизации плутония Политика, 14:54
Крупный пожар начался на складе в Новосибирске, вызван пожарный поезд Общество, 14:53
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Польша решила не выдавать «навредившего России» взрывом Nord Stream Политика, 14:49
Греф пошутил про разделение «Яндекса» Экономика, 14:47
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Дума отклонила проект об усилении контроля пожаробезопасности на стройках Недвижимость, 14:36
Нетаньяху ответил критикам в США словами о бомбежках Германии и Хиросимы Политика, 14:34
Глава Совета судей назвал обвинения перечеркнувшим жизнь ударом Политика, 14:33
Лесная цифровизация: какие технологии внедряются для охраны природы Дискуссионный клуб, 14:29