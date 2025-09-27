В Кривом Роге застрелили президента городской федерации самбо

В Покровском районе Кривого Рога неизвестный открыл огонь по местному жителю, в результате чего последний скончался. Как сообщает «Суспільне» со ссылкой на источники, жертвой оказался президент городской федерации самбо Евгений Понырко. О его убийстве также пишет издание "Свої Кривий Ріг".

«По предварительной информации, неизвестный произвел выстрелы в сторону местного жителя. От полученных ранений мужчина погиб на месте. Еще один человек ранен», — говорится в сообщении полиции Днепропетровской области. О ком идет речь, ведомство не уточнило.

«Суспільне» сообщило со ссылкой на очевидцев, что погибший жил в микрорайоне, где произошло убийство, около двух лет. Собеседники издания также отметили, что у жертвы был личный охранник.

В конце августа во Львове человек в форме курьера застрелил бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия. Подозреваемого — Михаила Сцельникова — задержали на следующий день. Он вскоре признал вину.

Служба безопасности Украины заявила о заказном характере убийства Парубия, а также «о возможной причастности к организации убийства спецслужб России». В Кремле убийство Парубия не комментировали.