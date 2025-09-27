 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Кривом Роге застрелили президента городской федерации самбо

В Покровском районе Кривого Рога неизвестный открыл огонь по местному жителю, в результате чего последний скончался. Как сообщает «Суспільне» со ссылкой на источники, жертвой оказался президент городской федерации самбо Евгений Понырко. О его убийстве также пишет издание "Свої Кривий Ріг".

«По предварительной информации, неизвестный произвел выстрелы в сторону местного жителя. От полученных ранений мужчина погиб на месте. Еще один человек ранен», — говорится в сообщении полиции Днепропетровской области. О ком идет речь, ведомство не уточнило.

«Суспільне» сообщило со ссылкой на очевидцев, что погибший жил в микрорайоне, где произошло убийство, около двух лет. Собеседники издания также отметили, что у жертвы был личный охранник.

В Омске застрелили чемпиона Европы по боксу
Общество

В конце августа во Львове человек в форме курьера застрелил бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия. Подозреваемого — Михаила Сцельникова — задержали на следующий день. Он вскоре признал вину.

Служба безопасности Украины заявила о заказном характере убийства Парубия, а также «о возможной причастности к организации убийства спецслужб России». В Кремле убийство Парубия не комментировали.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
самбо Кривой Рог Украина перестрелка
Материалы по теме
Полиция застрелила 15-летнего подростка в Нидерландах
Общество
В Омске застрелили чемпиона Европы по боксу
Общество
Индийскую теннисистку застрелил собственный отец
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Politico рассказало, как Трамп стал «президентом Европы» Политика, 03:57
Над частью районов Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 03:54
Верховный лидер Ирана заявил о недоговороспособности США Политика, 03:50
Франция и 11 стран создали коалицию для поддержки Палестинской автономии Политика, 03:22
NBC сообщил о подготовке США ударов по наркокартелям внутри Венесуэлы Политика, 02:55
МИД отверг обвинения к КНДР насчет действия договора о ядерных испытаниях Политика, 02:33
Шерпа заявила об участии Путина в саммите G20 Политика, 02:13
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Мерц заявил, что Германия больше не живет в условиях мира Политика, 01:54
Посольство России в Лондоне предупредило об ответе при хищении активов Политика, 01:46
Как Совет Безопасности ООН восстановил санкции против Ирана Политика, 01:33
Rapira ответил на данные о рейдах силовиков из-за вывода средств в Дубай Финансы, 01:12
В Кривом Роге застрелили президента городской федерации самбо Общество, 01:05
Генпрокуратура подала иск к владельцам порта Туапсе Общество, 00:33
США рассекретят документы об исчезновении одной из первых женщин-пилотов Общество, 00:30