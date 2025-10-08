В Красноярске задержали примкнувшего к «Азову» несовершеннолетнего. Видео

В Красноярске задержали юношу, вступившего в «Азов» и передававшего ему данные

Силовики задержали 17-летнего юношу в Красноярске по подозрению в участии в деятельности организации «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) и передаче личных данных своего родственника, который находится в зоне военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Следствие утверждает, что в «Азов» молодой человек вступил в апреле 2024 года. Он связался с его участником через мессенджер и присоединился к формированию с целью борьбы «против действующего в России политического режима».

Подозреваемый заявил о готовности поддерживать батальон «Азов» и распространять его символику. По версии следствия, с апреля по август 2025 года он передавал представителям формирования информацию о штабе волонтеров, помогающих российским военным, а также личные данные своего родственника-военнослужащего, находящегося в зоне специальной военной операции.

Следователи главного следственного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело в отношении молодого человека. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса — участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической. Наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом до 500 тыс. руб.

В марте Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил 23 военнослужащих украинского батальона «Азов» к различным срокам лишения свободы: от 13 до 23 лет. Им предъявили обвинение по той же статье, что и жителю Красноярска (ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса).