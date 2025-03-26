Суд в Ростове приговорил 23 «азовцев» к лишению свободы на сроки от 13 до 23 лет

Суд в Ростове приговорил «азовцев» к лишению свободы на сроки до 23 лет

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Южный окружной военный суд приговорил 23 военнослужащих украинского батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) к различным срокам лишения свободы: от 13 до 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба суда на странице во «ВКонтакте».

По данным пресс-службы, все осужденные — граждане Украины. Им предъявлено обвинение по статье об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации (ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса).

По данным следствия, участники полка «обеспечивали охрану и оборону оккупированных территорий ДНР, в т.ч. городов Мариуполя и Гурзуфа, вели подготовку к насильственному захвату территорий ДНР и непосредственно вели боевые действия против населения ДНР».

Кроме того, каждый из фигурантов дела в различное время участвовал в «террористической деятельности нацбатальона, в том числе связанной с насильственным захватом власти и ее удержании в нарушение Конституции ДНР и насильственном изменении конституционного строя ДНР».

Нацбатальон «Азов» был сформирован в Мариуполе в мае 2014 года из добровольцев. В ноябре того же года бывший глава МВД Украины Арсен Аваков подписал указ о переводе батальона в состав Нацгвардии в качестве полка особого назначения. В августе 2022 года Верховный суд России признал его террористической организацией и запретил его деятельность на территории страны.

В июле 2024 года в Ростове-на-Дону умер один из 22 подсудимых по делу об участии в батальоне «Азов» Александр Ищенко. По предварительным данным, мужчина умер из-за проблем с сердцем.