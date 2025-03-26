 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Суд в Ростове приговорил «азовцев» к лишению свободы на сроки до 23 лет

Суд в Ростове приговорил 23 «азовцев» к лишению свободы на сроки от 13 до 23 лет
Сюжет
Военная операция на Украине
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Южный окружной военный суд приговорил 23 военнослужащих украинского батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) к различным срокам лишения свободы: от 13 до 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба суда на странице во «ВКонтакте».

По данным пресс-службы, все осужденные — граждане Украины. Им предъявлено обвинение по статье об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации (ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса).

По данным следствия, участники полка «обеспечивали охрану и оборону оккупированных территорий ДНР, в т.ч. городов Мариуполя и Гурзуфа, вели подготовку к насильственному захвату территорий ДНР и непосредственно вели боевые действия против населения ДНР».

Кроме того, каждый из фигурантов дела в различное время участвовал в «террористической деятельности нацбатальона, в том числе связанной с насильственным захватом власти и ее удержании в нарушение Конституции ДНР и насильственном изменении конституционного строя ДНР».

Нацбатальон «Азов» был сформирован в Мариуполе в мае 2014 года из добровольцев. В ноябре того же года бывший глава МВД Украины Арсен Аваков подписал указ о переводе батальона в состав Нацгвардии в качестве полка особого назначения. В августе 2022 года Верховный суд России признал его террористической организацией и запретил его деятельность на территории страны.

Сдавшегося в плен бойца батальона «Азов» осудили на 18 лет
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В июле 2024 года в Ростове-на-Дону умер один из 22 подсудимых по делу об участии в батальоне «Азов» Александр Ищенко. По предварительным данным, мужчина умер из-за проблем с сердцем.

Читайте РБК в Telegram.

В Белгородской области погибла военкор «Первого канала»

Спецпосланник Трампа назвал «неудобный факт» насчет ядерного оружия Киева

Нижний Новгород предупредил о массовом убийстве собак при принятии закона

Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика

Экономисты предрекли Китаю удар «китайским шоком»

ЦБ раскрыл механизм новой системы оценки акций

В США предложили сажать чиновников за секретную информацию в мессенджерах

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

В Подмосковье неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дом

Для закупки флота за рубежом рассмотрят схему «единого окна»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Ростов-на-Дону «Азов» ВСУ военный суд
Материалы по теме
Российский суд вынес приговор девяти бойцам «Азова»
Общество
Минобороны сообщило об ударе по штурмовой группе «Азова»
Политика
Суд приговорил бойцов с «Азовстали» к 25 годам за убийство мирных граждан
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 92,34 (+0,82) Инвестиции, 25 мар, 19:36 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 84,19 (+0,32) Инвестиции, 25 мар, 19:36
Кремль оценил результаты четверти века правления ПутинаПолитика, 13:59
Прокуратура начала проверку после посадки на брюхо Ан-12 в Новом УренгоеОбщество, 13:47
Покупать / не покупать: что такое No Buy 2025 и стоит ли следовать трендуСтиль, 13:44
Момент опрокидывания Ан-12 при посадке в Новом Уренгое. ВидеоОбщество, 13:44
Ударившего ребенка во время гонки лыжника дисквалифицировалиСпорт, 13:43
FT узнала о запуске инвестгигантом Fidelity стейблкоинаКрипто, 13:43
Хакеры совершили атаку на ЛУКОЙЛТехнологии и медиа, 13:33
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
«РИА Новости» узнали о наследственном деле родных после смерти ЗаворотнюкОбщество, 13:33
Президент «Ростова» назвал дату, когда решится будущее клубаСпорт, 13:29
В Сочи задержали местного жителя, застрелившего женщину в магазинеОбщество, 13:26
В Таиланде ребенка двух лет заподозрили в том, что он сбил двух детейОбщество, 13:24
Хинштейн выразил соболезнования родным военкора Анны ПрокофьевойПолитика, 13:21
Экс-тренеру молодежной сборной Англии диагностировали болезнь ПаркинсонаСпорт, 13:20
Минобороны обвинило Киев в новых ударах по энергообъектамПолитика, 13:17