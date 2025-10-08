Суд в Москве арестовал мужчину на 10 суток за татуировку «черное солнце»

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Бутырский районный суд Москвы арестовал на десять суток мужчину по обвинению в публичной демонстрации татуировки «черное солнце» и кельтского креста. Это следует из судебных документов в карточке дела.

Глеба Копылова задержали 20 июня в общественном месте. По версии суда, Копылов совершил административное правонарушение по ч. 1 ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях — пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций.

Судебное заседание прошло 23 июня. Мужчина своей вины не признал. Он пояснил, что 20 июня около 21:50 мск он оказался на улице в одной майке, поскольку отдал свою куртку девушке после конфликта с неизвестным мужчиной. Из-за этого окружающим стали видны спорные символы на его теле и одежде.

Также он рассказал, что за две недели до инцидента был с друзьями на шашлыках, где ему нанесли изображение кельтского креста на футболку, пока он спал. Копылов надел именно эту футболку 20 июня, поскольку она единственная была чистой. По поводу татуировки «черное солнце» он пояснил, что считает себя язычником и использует ее в качестве оберега.

Несмотря на пояснения Копылова, суд счел доказанным факт совершения им правонарушения. «Приведенные Копыловым Г.В. объяснения свидетельствуют о том, что, несмотря на юный возраст, Копылов Г.В. понимает значение продемонстрированных им символов, разбирается в символике, демонстрирует намеренно, его версия направлена исключительно на попытку избежать ответственности за содеянное», — говорится в судебном документе.

С учетом отсутствия у Копылова стабильного заработка, а также степени общественной опасности его деяния суд избрал ему меру пресечения в виде административного ареста на десять суток, а не в виде административного штрафа.

В мае жителя Красноярска оштрафовали на 1,3 тыс. руб. за нацистское приветствие. Сотрудники Центра противодействия экстремизму местного управления МВД обнаружили соответствующее фото на странице мужчины в социальной сети. В суде мужчина заявил, что на снимке он «имитировал стебель цветка» и не имел намерения связывать фото с нацизмом.