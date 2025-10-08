 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Силовики задержали взорвавшего автомобиль военного в Наро-Фоминске

Сюжет
Военная операция на Украине
Задержан россиянин, подорвавший автомобиль военного в Подмосковье по заданию украинских спецслужб, сообщили в ФСБ. По ее данным, 24-летний задержанный также собирал данные об одном из оборонных предприятий Алтайского края

Силовики задержали взорвавшего автомобиль военного в Наро-Фоминске
Video

Сотрудники ФСБ и МВД задержали 24-летнего гражданина России, который по заданию спецслужб Украины подорвал в подмосковном Наро-Фоминске автомобиль военнослужащего Минобороны, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным спецслужбы, задержанный через мессенджер Telegram контактировал с представителем украинских спецслужб. По заданию куратора россиянин собирал данные об одном из оборонных предприятий Алтайского края, а также совершил поджог автомобиля с символикой специальной военной операции.

Также мужчина по указанию украинских спецслужб изготовил два самодельных взрывных устройства, одно из которых поместил в тайник на территории Москвы, а другое использовал для подрыва в Наро-Фоминске автомобиля военнослужащего, который находится в зоне спецоперации.

При обыске у задержанного обнаружили взрывчатые вещества, компоненты для их изготовления, а также средства связи, содержащие переписку с куратором, сообщили в ФСБ.

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту подрыва было возбуждено дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса — теракт. Максимальное наказание по данной статье — пожизненное лишение свободы.

ФСБ показала видео задержания готовивших теракты в синагогах
Политика

В конце августа силовики задержали в ДНР двух россиян, причастных, по данным спецслужбы, к двум подрывам автомобилей чиновников и являющихся агентами военной разведки Украины. Также их обвиняют в подготовке двух терактов. Задержанные дали признательные показания.

По версии следствия, они причастны к подрывам в марте и декабре 2024 года автомобилей сотрудника правительства Херсонской области и экс-сотрудника УФСИН России по ДНР. Также они готовили теракты в отношении главы одного из муниципальных образований ДНР и командира добровольческого батальона.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене, теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Наро-Фоминск украинские спецслужбы ФСБ МВД подрыв автомобиля
