Общество⁠,
0

Осужденный за госизмену попросил суд заменить ему наказание

Осужденный за госизмену Лобов просил суд заменить ему наказание
Денис Лобов
Денис Лобов (Фото: ТАСС)

Денис Лобов, отбывающий 9,5 лет колонии строгого режима за госизмену, попросил суд заменить оставшуюся часть срока принудительными работами. Соответствующее ходатайство рассмотрел судом Улан-Удэ, но оставил без удовлетворения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Лобов был осужден в 2021 году за поставки на Украину клистронов — компонентов для зенитно-ракетных систем С-300. Следствие установило, что он действовал в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса, хранил оборудование в подвале своего дома и передавал его через сообщников. Его соучастник, гражданин Армении, получил 10,5 лет колонии за шпионаж.

Курский суд арестовал россиянку за госизмену
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В своем обращении в суд Лобов указал на положительную характеристику из колонии: он работает в храме при ИК, участвует в культурных мероприятиях, освоил профессии электромонтера и бетонщика. Также он ссылался на многодетную семью с пятью несовершеннолетними детьми.

Суд отклонил ходатайство, отметив, что примерное поведение является обязанностью заключенного. Апелляционная инстанция подтвердила это решение в середине сентября. На момент подачи заявления Лобов отбыл около 5,5 лет срока.

