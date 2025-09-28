Осужденный за госизмену попросил суд заменить ему наказание
Денис Лобов, отбывающий 9,5 лет колонии строгого режима за госизмену, попросил суд заменить оставшуюся часть срока принудительными работами. Соответствующее ходатайство рассмотрел судом Улан-Удэ, но оставил без удовлетворения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.
Лобов был осужден в 2021 году за поставки на Украину клистронов — компонентов для зенитно-ракетных систем С-300. Следствие установило, что он действовал в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса, хранил оборудование в подвале своего дома и передавал его через сообщников. Его соучастник, гражданин Армении, получил 10,5 лет колонии за шпионаж.
В своем обращении в суд Лобов указал на положительную характеристику из колонии: он работает в храме при ИК, участвует в культурных мероприятиях, освоил профессии электромонтера и бетонщика. Также он ссылался на многодетную семью с пятью несовершеннолетними детьми.
Суд отклонил ходатайство, отметив, что примерное поведение является обязанностью заключенного. Апелляционная инстанция подтвердила это решение в середине сентября. На момент подачи заявления Лобов отбыл около 5,5 лет срока.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов