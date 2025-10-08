Израиль перехватил еще девять судов с активистами у берегов Газы

Военнослужащие Израиля высаживаются на один из кораблей «Флотилии свободы» в Средиземном море (Фото: Freedom Flotilla Coalition / Reuters)

Активисты из «Флотилии свободы», отплывшие из Италии в сторону сектора Газа две недели назад, сообщили о перехвате их судов израильскими военными недалеко от побережья палестинского анклава. По словам находившихся на борту людей, это произошло рано утром среду, 8 октября.

«В течение часа израильские ВМC атаковали восемь судов. Только «Совесть» все еще плывет, несмотря на атаку израильского военного вертолета», — говорится в сообщении «Глобальной флотилии Сумуда» (Global Sumud Flotilla) в соцсети X. Позднее там же появилось сообщение о захвате «Совести».

«Волонтеры «Совести» подверглись нападению и, вероятно, были похищены Израилем, когда находились в международных водах, направляясь для открытия морского коридора в Газу», — написали активисты. Они утверждают, что флотилия двигалась в соответствии с международным правом вне юрисдикции Израиля.

В МИД Израиля подтвердили, что новая флотилия, пытавшаяся прорвать морскую блокаду Газы, не смогла достичь своей цели: девять судов и их пассажиры доставлены в израильский порт. Они находятся в безопасности и, как ожидается, скоро будут депортированы, пишет The Times of Israel. По данным издания, речь идет примерно о 100 активистах из разных стран.

7 октября 2023 года боевики движения ХАМАС объявили войну Израилю, нанесли массированные удары по территории страны, атаковали приграничные города и поселки, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ в Израиле начали контртеррористическую операцию «Железные мечи». Военные ЦАХАЛ вошли на территорию сектора Газа, откуда ХАМАС напал на Израиль и где до сих пор удерживает заложников. В сентябре 2025 года началось масштабное наступление на город Газа для уничтожения опорных пунктов ХАМАС.

Это произошло спустя неделю после перехвата у берегов сектора Газа предыдущей флотилии из 42 судов, входивших в коалицию Global Sumud Flotilla. На борту находились политики и активисты, включая шведку Грету Тунберг. Они везли продовольствие и лекарства в палестинский анклав, где, по их словам, происходит гуманитарный кризис после ввода израильской армии. Экипаж и пассажиров перехваченных судов доставили в Израиль и депортировали.