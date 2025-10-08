Бабушка и внуки погибли в результате поджога дома в Курганской области

 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Бабушка и два внука погибли в результате поджога дома в Курганской области

Video

В Курганской области двое детей и их 57-летняя бабушка погибли в результате поджога дома на ул. Центральной в деревне Смолина, сообщила в телеграм-канале пресс-служба региональной прокуратуры. Еще одного ребенка госпитализировали с травмами, уточнили в областном Следственном комитете.

«Пожар произошел в результате поджога жилого дома 24-летним сожителем матери детей, находящимся в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали, следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По факту поджога возбудили дело по п.п. «а, в, е» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет или пожизненное.

В конце сентября в результате пожара в Тукаевском районе Татарстана в СНТ «Восход» погибли 2 женщины. По предварительной версии, пожар в садовом кирпичном доме произошел в результате короткого замыкания электропроводки. Площадь пожара составила 30 кв. м.

По факту пожара возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

