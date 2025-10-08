Бабушка и внуки погибли в результате поджога дома в Курганской области
В Курганской области двое детей и их 57-летняя бабушка погибли в результате поджога дома на ул. Центральной в деревне Смолина, сообщила в телеграм-канале пресс-служба региональной прокуратуры. Еще одного ребенка госпитализировали с травмами, уточнили в областном Следственном комитете.
«Пожар произошел в результате поджога жилого дома 24-летним сожителем матери детей, находящимся в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.
Подозреваемого задержали, следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
По факту поджога возбудили дело по п.п. «а, в, е» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет или пожизненное.
В конце сентября в результате пожара в Тукаевском районе Татарстана в СНТ «Восход» погибли 2 женщины. По предварительной версии, пожар в садовом кирпичном доме произошел в результате короткого замыкания электропроводки. Площадь пожара составила 30 кв. м.
По факту пожара возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Читайте РБК в Telegram.
Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год
Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия
Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации
Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов