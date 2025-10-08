Дума приняла в первом чтении законопроект об отмене стажировки в ОВД

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, отменяющий обязательную стажировку для новых сотрудников органов внутренних дел (ОВД). Документ, как и пояснительная записка, опубликован на сайте Думы.

Сейчас, как отмечают авторы инициативы, кандидаты проходят испытательный срок от двух до шести месяцев для проверки подготовки и соответствия должности. «Данная процедура в настоящее время негативно отражается на процессе комплектования органов внутренних дел, увеличивая срок принятия на службу граждан от 3 до 6 месяцев», — говорится в пояснительной записке.

По новой системе новички смогут сразу приступать к службе под руководством опытного наставника. Первый контракт будет заключаться на срок от одного до пяти лет, что, как следует из документа, должно упростить увольнение в случае несоответствия требованиям. Последнее должно быть установлено в течение первого года службы. Законопроект направлен на ускорение комплектования подразделений МВД, включая регионы у границы с Украиной.

«Реализация данного подхода в складывающейся сложной оперативной обстановке будет способствовать ускорению назначения на должности в органах внутренних дел граждан, поступающих на службу, а также предоставления им возможности выполнения служебных обязанностей в полном объеме, в том числе связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия», — отмечается в тексте записки.

В 2023 году в России упростили условия поступления на службу в органы внутренних дел. До этого такая возможность была у лиц в возрасте до 35 или 40 лет в зависимости от должности. Новые меры установили, что возрастные ограничения зависят от специального звания, присваиваемого при поступлении на службу

При присвоении званий рядового и младшего начальствующего состава предельный возраст составил 50 лет, специальных званий среднего и старшего начальствующего состава, кроме звания полковника, — 55 лет.