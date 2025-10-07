Ученые сообщили о приближении к Земле облака солнечной плазмы

У Земли зафиксированы первые признаки приближения выброшенного 3 октября облака солнечной плазмы, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Геомагнитных бурь и возмущений пока не наблюдается — из-за медленного характера выброса изменения параметров солнечного ветра происходят постепенно, и магнитосфера пока успевает адаптироваться.

Эксперты отметили, что индекс активности полярных сияний за последние часы вырос с 2 до 5, что позволяет наблюдать сияния на широтах от 65 градусов и выше — в районах Мурманска, Архангельска и Салехарда. «На северо-западе страны, впрочем, пока еще слишком светло», — добавили в ИКИ РАН.

По предварительным оценкам, возмущения могут продолжаться сутки и более, что сохраняет вероятность слабых геомагнитных бурь. При этом специалисты указали, что «событие происходит на фоне уже успокоившегося Солнца», и ситуация не должна развиваться. После того, как параметры плазмы немного вернутся в норму, магнитное поле Земли следом стабилизируется «с хорошим запасом прочности».

Утром 3 октября в самом крупном из наблюдающихся сейчас на Солнце активных центров, расположенном в данный момент точно на линии Солнце — Земля, произошла сильная вспышка уровня M1.5, которая сопровождалась крупным выбросом плазмы в сторону нашей планеты.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий соответственно интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. К классу Х относятся сверхмощные вспышки, которые могут вызывать сильные геомагнитные бури.

Выброс произошел на фоне самого крупного за три месяца всплеска солнечной активности. По словам ученых, измерения за сентябрь указывают на возможность второго максимума солнечного цикла.