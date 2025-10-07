 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Ученые сообщили о приближении к Земле облака солнечной плазмы

У Земли зафиксированы первые признаки приближения выброшенного 3 октября облака солнечной плазмы, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Геомагнитных бурь и возмущений пока не наблюдается — из-за медленного характера выброса изменения параметров солнечного ветра происходят постепенно, и магнитосфера пока успевает адаптироваться.

Эксперты отметили, что индекс активности полярных сияний за последние часы вырос с 2 до 5, что позволяет наблюдать сияния на широтах от 65 градусов и выше — в районах Мурманска, Архангельска и Салехарда. «На северо-западе страны, впрочем, пока еще слишком светло», — добавили в ИКИ РАН.

По предварительным оценкам, возмущения могут продолжаться сутки и более, что сохраняет вероятность слабых геомагнитных бурь. При этом специалисты указали, что «событие происходит на фоне уже успокоившегося Солнца», и ситуация не должна развиваться. После того, как параметры плазмы немного вернутся в норму, магнитное поле Земли следом стабилизируется «с хорошим запасом прочности».

Ученые зафиксировали на Солнце мощнейшую за три месяца вспышку
Общество

Утром 3 октября в самом крупном из наблюдающихся сейчас на Солнце активных центров, расположенном в данный момент точно на линии Солнце — Земля, произошла сильная вспышка уровня M1.5, которая сопровождалась крупным выбросом плазмы в сторону нашей планеты.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий соответственно интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. К классу Х относятся сверхмощные вспышки, которые могут вызывать сильные геомагнитные бури.

Выброс произошел на фоне самого крупного за три месяца всплеска солнечной активности. По словам ученых, измерения за сентябрь указывают на возможность второго максимума солнечного цикла.

Читайте РБК в Telegram.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Солнце Плазма Земля РАН
Материалы по теме
Ученые зафиксировали на Солнце мощнейшую за три месяца вспышку
Общество
Солнце синхронно выбросило мимо планет два гигантских протуберанца. Видео
Общество
ИКИ РАН сообщил о попадании Земли под действие корональной дыры на Солнце
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Le Figaro узнала о планах Макрона выступить с заявлением 8 октября Политика, 01:27
Протестующие атаковали кортеж президента Эквадора Политика, 01:06
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Turkish Airlines объяснила задержки рейсов из Антальи в города России Общество, 00:46
Звездные новички в НХЛ. Кто из россиян может стать сенсацией сезона Спорт, 00:33
Аэропорт Волгограда приостановил полеты из-за ограничений Политика, 00:28
При ракетном обстреле села в Белгородской области пострадали три человека Политика, 00:27
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
ЦРУ раскрыло просьбу Байдена не рассказывать о визите в Киев в 2015 году Политика, 00:20
Над регионами России за три часа сбили 30 беспилотников Политика, 00:16
В США началась вторая неделя шатдауна: сколько длились предыдущие Политика, 00:15
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
В Конституционном суде обсудили, кто должен оплачивать изменение НДСПодписка на РБК, 00:06
Объем перевозки сырья в акватории Арктики снизится после 2035-го на 40% Бизнес, 00:00
ВТБ внедрит оплату по ладони Финансы, 00:00