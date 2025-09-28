Ученые зафиксировали на Солнце мощнейшую за три месяца вспышку

Video

На восточном краю Солнца около полудня по московскому времени произошла вспышка класса M6.4, сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Максимум энерговыделения пришелся на 11:43 мск, а само событие стало самым мощным с 19 июня.

Вспышка произошла на фоне роста солнечной активности, пояснили ученые. Вечером 26 сентября число и сила событий увеличились, а за 27 сентября зарегистрировали 19 вспышек, включая три класса M. Утром 28 сентября активность снизилась, однако новый взрыв превысил все предыдущие за последние месяцы.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий соответственно интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. К классу Х относятся сверхмощные вспышки, которые могут вызывать сильные геомагнитные бури.

По предварительным данным, в космос были выброшены большие объемы плазмы, но их скорости, вероятно, недостаточны для выхода в межпланетное пространство.

«С большой вероятностью, уйти в межпланетное пространство они не смогут и через некоторое время опадут обратно на Солнце огненным дождем. Кроме того, событие, откровенно говоря, довольно сильно смещено относительно линии Солнце — Земля, что значительно снижает связанные с ним риски», — говорится в сообщении лаборатории, где также отметили, что вероятность вспышек класса X пока оценивается как низкая.

Ранее, 22 сентября, в ИКИ РАН сообщили, что в момент солнечного затмения в южном полушарии Земли на Солнце произошел двойной выброс корональной массы, звезда почти одновременно выбросила два гигантских протуберанца.

Оба плазменных потока прошли, не задев планеты: один выше, а другой — ниже плоскости их орбит. До этого, 16 сентября, в лаборатории рассказали о зафиксированных экстремальных значениях скорости солнечного ветра. Она тогда превысила 750 км/с, событие не привело к особым последствиям на Земле.