Трамп назвал место и сроки встречи с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин и Дональд Трамп
Си Цзиньпин и Дональд Трамп (Фото: Thomas Peter / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в Южной Корее в ближайшие недели. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

«У меня все прекрасно с председателем Си. Как вы знаете, я встречусь с ним через несколько недель. Я встречусь с ним в Южной Корее. Но у нас уже давно очень хорошие отношения», — сказал Трамп.

Он также добавил, что, чтобы преуспеть в отношениях с Пекином, с Китаем нужно уметь конкурировать.

О предстоящей встрече с китайским лидером Трамп сообщал 1 октября в своем Truth Social. «Через четыре недели я встречусь с президентом Китая Си», — написал тогда Трамп.

Трамп оценил, насколько сложно урегулировать конфликт на Украине
Политика
Марк Карни и Дональд Трамп

В том же посте Трамп рассказал, что на переговорах с Си Цзиньпином собирается поднять вопрос о ранее заключенном между США и Китаем соглашении, по которому КНР обязана покупать американскую сельскохозяйственную продукцию. «Сонный Джо Байден не обеспечил выполнение нашего соглашения с Китаем, по которому они должны были закупить нашу сельскохозяйственную продукцию на миллиарды долларов, в частности соевые бобы», — написал Трамп, пообещав, что этот вопрос станет одной из приоритетных тем переговоров.

