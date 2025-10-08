Бундестаг отменил процедуру ускоренного получения гражданства Германии

Бундестаг проголосовал за изменение закона о гражданстве, отменена ускоренная процедура натурализации

Фото: Christian Ohde / imagebroker.com / Global Look Press

8 октября бундестаг проголосовал за поправку в закон о гражданстве, отменяющую возможность получить гражданство ФРГ за три года. Теперь претендовать на немецкий паспорт можно снова только после пяти лет проживания в стране. Идею поддержали 450 депутатов, против проголосовали 134, двое воздержались.

Отмена «турбонационализации» была включена в коалиционный договор правящих ныне консерваторов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ). Этот шаг, в частности, отстаивали канцлер Фридрих Мерц и его однопартийцы, поддерживающие ужесточение миграционной политики. Соответствующий законопроект поступил в бундестаг в мае.

Для натурализации в Германии нужно знать немецкий язык на уровне не ниже B1, пройти тест на знание социально-правовых основ жизни в стране, иметь возможность самостоятельно обеспечивать себя и своих иждивенцев, не иметь судимости.

Закон, позволяющий получить гражданство ФРГ через три года после проживания, был принят в июне 2024 года при правительстве Олафа Шольца. Претендовать на «турбонатурализацию» при этом могли только супруги немцев (брак должен был быть заключен минимум за два года до подачи заявления), а также лица с особыми достижениями в вопросах интеграции (например, с выдающимися успехами в карьере или обучении).

Нынешние власти считают, что три года — слишком короткий срок для того, «чтобы успеть интегрироваться в условия жизни в Германии». Глава МВД ФРГ Александр Добриндт полагает, что изменение законодательства позволит сократить число просителей убежища в стране. «Отменяя «турбонатурализацию», мы посылаем четкий сигнал общественности. Обещание об изменении [миграционной] политики будет реализовано. Немецкий паспорт должен быть признанием успешной интеграции, а не стимулом для нелегальной миграции», — заявил политик на заседании.

Вместе с тем правящая коалиция решила сохранить институт двойного гражданства, введенный также в 2024 году. Хотя Мерц высказывался против этой идеи, отмечая, что двойное гражданство должно оставаться в Германии «не правилом, а исключением».

Согласно данным Федерального статистического ведомства, в 2024-м немецкое гражданство получили почти 292 тыс. человек (на 46% больше, чем годом ранее), что стало историческим рекордом. При этом больше всего немецких паспортов получили граждане Сирии (83 тыс.). Число россиян, ставших обладателями паспортов ФРГ, за год выросло более чем в шесть раз — с 2 тыс. человек почти до 13 тыс.

В начале октября правозащитные организации сообщили, что власти Германии фактически отменили ускоренную процедуру выдачи гуманитарных виз для россиян, запущенную в мае 2022 года. Претендовать на них могли лица, которые подвергались риску из-за критики тех или иных решений российских властей.

Возглавив МВД ФРГ, Добриндт объявил о смене миграционной политики ФРГ и активизации борьбы с нелегалами. В начале октября он предложил коллегам из европейских стран создать за пределами ЕС специальные центры содержания для просителей убежища и беженцев, которым предписано покинуть страну. Пока идея в разработке. В июле Добриндт и его коллеги из нескольких соседних стран, включая Австрию, Польшу и Чехию, договорились совместно работать над ужесточением правил ЕС, касающихся предоставления убежища выходцам из других стран.