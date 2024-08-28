Франция запретит приносить мобильные телефоны в школу

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С начала учебного года во Франции хотят провести эксперимент, запретив ученикам начальной и средней школы приносить мобильные телефоны, объявила исполняющая обязанности министра национального образования Николь Беллубэ. Ее слова приводит журнал Le Point.

Теперь при входе в учебное учреждение школьники должны будут убрать свои смартфоны в шкафчик.

«Эксперименты <...> начнутся с начала 2024 [учебного] года почти в 200 колледжах, и ожидается, что распространение этой «цифровой паузы» начнется уже в январе 2025 года», — сказала министр на пресс-конференции.

Она уточнила, что речь о полном запрете использования цифровых технологий в образовании не идет.

С 2018 года во французских школах действует запрет именно на использование мобильных телефонов, планшетов, смарт-часов, а не на их владение. На территории учреждения мобильные телефоны обучающихся должны быть отключены и убраны, говорится на сайте Министерства образования страны.

Там также указано, что запрет действует на время учебных занятий внутри школы, а также на школьных мероприятиях, которые проводятся и вне учебного заведения. В некоторых школах установлены шкафчики, где учащиеся могут оставлять свой телефон в течение дня и забирать его перед уходом.